فدراسیون هندبال ۲۰ میلیارد خسارت دیده/ کمپ جدید را جانمایی می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله رژیم صهیونیستی اسرائیل و آمریکا در اسفند ماه ۱۴۰۴ به کشورمان، قسمت‌های زیادی از بخش اداری فدراسیون هندبال، سالن ورزشی هندبال و تمام پنجره‌ها و بخشی از دیواره‌های این سالن آسیب دیده است. در اثر اصابت ترکش‌ها به سقف فدراسیون هم آسیب جدی وارد و سوراخ‌های بزرگی ایجاد شده است.

علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خسارت های وارد شده به فدراسیون گفت: در دومین جنگ وارد شده به ایران در اسفند ماه گذشته، آسیب هایی به ساختمان اداری، سالن و هتلینگ هندبال وارد شده است. بررسی های اولیه نشان می دهد این خسارت ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان باشد.

وی افزود: در ۲۰ روز گذشته تا امروز نگذاشتیم کار بماند. با ترغیب وزیر ورزش و جوانان که کار زمین نماند، بخشی از آوار برداری انجام شده است. تقریبا به صورت سه شیفت کار کرده ایم و ۴۰ تا ۵۰ درصد کار را به نوعی پیش برده ایم.

رئیس فدراسیون هندبال خاطرنشان کرد: نیمی از بخش هتلینگ هندبال و سوییت‌هایی که در این هتل ساختیم به صورت کامل تخریب شده است اما همه تلاش ما این است که مجموعه آسیب دیده را بهتر از قبل بسازیم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که با توجه به آسیب های وارده تکلیف کمپ تیم های ملی که قرار بود در کنار فدراسیون ساخته شود به کجا رسیده است هم گفت: همان طور که قول داده بودیم در ادامه مراحل ساخت کمپ تیم های ملی قرار بود ۲۳ اسفندماه سایت برای برگزاری مناقصه باز شود تا پیمانکار انتخاب شود اما به دلیل شرایط جنگی متوقف شد.

وی تصریح کرد: بعد از پایان جنگ تلاش می کنیم پروسه مزایده برگزار شود و کار ساخت کمپ آغاز شود.

پاکدل بیان داشت: فرآیند واگذاری این زمین طول کشید و شرکت مشاور چندین ماه کار را عقب انداخت. فاز یک و دوی کار برآورد هزینه شده است. مشکل ما جانمایی کمپ است، که مذاکراتی با شرکت توسعه و تجهیز در این خصوص داشته ایم تا بتوانیم در داخل مجموعه انقلاب مکان دیگری را برای احداث کمپ تیم ملی هندبال در نظر بگیریم.