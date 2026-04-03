شاهرخ یارویسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تشدید نظارتهای بهداشتی بر فرآوردههای خام دامی و با هدف اطمینان از سلامت محصولات عرضهشده به شهروندان، بازدیدهای میدانی و شبانه از کشتارگاههای طیور استان به صورت مستمر در دستور کار ادارهکل دامپزشکی استان کرمانشاه قرار دارد.
وی افزود: در همین راستا شب گذشته بازدیدی از کشتارگاههای طیور انجام شد و روند رعایت ضوابط و استانداردهای بهداشتی در این واحدها مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت.
معاون سلامت ادارهکل دامپزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: در جریان این بازدید، تمامی مراحل فرآیند تولید از کشتار طیور تا آمادهسازی محصولات برای عرضه در بازار توسط کارشناسان دامپزشکی مورد بررسی دقیق قرار گرفت تا از رعایت کامل ضوابط بهداشتی اطمینان حاصل شود.
یارویسی ادامه داد: بررسی شرایط بهداشتی خطوط کشتار و تولید، نحوه نگهداری و فرآوری لاشههای طیور، رعایت اصول بهداشتی در بخشهای مختلف کشتارگاه و همچنین روند بستهبندی و آمادهسازی محصولات برای توزیع در بازار از جمله محورهای مهم این بازدید بود.
وی با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر کشتارگاهها بیان کرد: سلامت فرآوردههای خام دامی از جمله گوشت مرغ ارتباط مستقیمی با سلامت عمومی جامعه دارد و به همین دلیل دامپزشکی با حساسیت ویژهای این موضوع را دنبال میکند.
معاون سلامت ادارهکل دامپزشکی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: ادارهکل دامپزشکی استان با استقرار ناظران بهداشتی در کشتارگاهها و انجام پایشهای مستمر و دقیق، بر تمامی مراحل تولید تا توزیع فرآوردههای خام دامی نظارت دارد.
وی افزود: هدف از این نظارتها تضمین سلامت و بهداشت محصولات عرضهشده در بازار و در نهایت صیانت از سلامت سفره غذایی مردم است تا شهروندان با اطمینان خاطر از سلامت محصولات دامی مصرفی استفاده کنند.
