۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

نظارت دامپزشکی بر مراکز عرضه پروتئینی تشدید شد

کرمانشاه - رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه از نظارت مستمر بر فروشگاه‌ها و مراکز عرضه فرآورده‌های پروتئینی برای حفظ سلامت غذایی خبر داد.

تورج کرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر نقش دامپزشکی در تأمین سلامت عمومی جامعه، اظهار کرد: کارشناسان و ناظران بهداشتی به‌صورت مستمر از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز عرضه فرآورده‌های پروتئینی بازدید می‌کنند.

وی افزود: در این بازدیدها، نحوه نگهداری و عرضه محصولات، رعایت اصول بهداشتی، حفظ زنجیره سرد و شرایط محیطی مراکز به‌دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد تا سلامت محصولات تا زمان رسیدن به مصرف‌کننده تضمین شود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: کیفیت و سلامت فرآورده‌های خام دامی در تمامی مراحل عرضه ارزیابی می‌شود و این نظارت‌ها با هدف جلوگیری از بروز مشکلات بهداشتی انجام می‌گیرد.

کرمیان با اشاره به جایگاه دامپزشکی در نظام سلامت تصریح کرد: این مجموعه یکی از ارکان مهم در حفظ سلامت غذایی جامعه است و نظارت از مزرعه تا سفره را به‌عنوان مأموریت اصلی دنبال می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی دامپزشکی گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

