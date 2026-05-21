یارویسی: سلامت گوشت طیور خط قرمز دامپزشکی است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ یارویسی عصر پنجشنبه در جریان بازدید میدانی و سرزده از کشتارگاه‌های طیور استان، ضمن گفتگو با کارشناسان ناظر و کارگران خطوط تولید، بر ضرورت کنترل مستمر و پایش لحظه‌به‌لحظه تمامی مراحل ذبح، پرکنی، قطعه‌بندی و بسته‌بندی بر اساس پروتکل‌های ابلاغی تاکید کرد.

وی با اشاره به حساسیت فرآیند استحصال گوشت مرغ اظهار کرد: نظارت‌های بهداشتی پیش از کشتار، حین کشتار و پس از آن، نقشی حیاتی در تأمین سلامت گوشت مصرفی سفره مردم دارد؛ از این رو تشدید هماهنگی میان واحدهای فنی، نظارتی و شرعی در این مراکز یک تکلیف قانونی و الزامی است.

معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی استان کرمانشاه حضور دائم کارشناسان را ضامن ارتقای کیفیت دانست و تصریح کرد: مسئولان فنی، ناظران بهداشتی و ناظران شرعی باید در تمامی ساعات فعالیت کشتارگاه‌ها حضور مستمر داشته باشند؛ چرا که هرگونه کوتاهی در این زنجیره، امنیت غذایی و سلامت جامعه را با مخاطره جدی مواجه می‌کند.

در حاشیه این بازدید، علیرضا حیدری رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان نیز با ارائه گزارشی از عملکرد بازرسان مقیم، بر لزوم به‌روزرسانی و بهسازی تجهیزات سرمایشی، رعایت دقیق زنجیره سرد و نگهداری اصولی فرآورده‌های خام دامی تأکید کرد.

حیدری با هشدار به واحدهای فرآوری یادآور شد: حفظ زنجیره سرد از لحظه کشتار تا توزیع در بازار، عامل اصلی حفظ کیفیت پروتئین است و هرگونه انحراف یا تخلف در این زمینه، بلافاصله توسط اکیپ‌های نظارتی شناسایی و بدون فوت وقت به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد.

یارویسی، معاون سلامت دامپزشکی استان در پایان این برنامه با اشاره به صدور تذکرات قاطع به برخی مسئولان فنی کشتارگاه‌ها، خاطرنشان کرد: سلامت گوشت طیور خط قرمز دامپزشکی است و با آماده‌باش کامل اکیپ‌های بازرسی، هیچ‌گونه اغماضی در حوزه بهداشت عمومی و طهارت شرعی پذیرفته نیست.