فهیمه روشن در گفتگو با خبرنگار مهر از استقبال گسترده مردم از طبیعت استان در روز ۱۳ بدر خبر داد و اظهار کرد: همزمان با روز طبیعت، تفرجگاه‌های طبیعی، بوستان‌ها و فضاهای سبز شهری و روستایی استان کرمانشاه میزبان جمعیت قابل توجهی از شهروندان و گردشگران بود.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در طبیعت استان افزود: طبیعت چشم‌نواز و سرسبز کرمانشاه در روز طبیعت جلوه‌ای متفاوت به خود گرفته بود و از نخستین ساعات صبح، خانواده‌ها با حضور در بوستان‌ها و تفرجگاه‌ها این روز را در فضایی شاد، صمیمی و آرام سپری کردند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه تصریح کرد: امسال شاهد افزایش چشمگیر حضور خانواده‌ها در فضاهای طبیعی استان بودیم که این موضوع نشان می‌دهد کرمانشاه همچنان یکی از محبوب‌ترین مقاصد طبیعت‌گردی در غرب کشور به شمار می‌رود.

روشن ادامه داد: شرایط مناسب آب‌وهوا در روز طبیعت، دسترسی مناسب به بسیاری از تفرجگاه‌ها و همچنین آمادگی کامل دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله عوامل مهمی بود که سبب شد مردم روزی آرام، ایمن و خاطره‌انگیز را در طبیعت سپری کنند.

وی با اشاره به نقاط پرتردد استان در روز ۱۳ بدر عنوان کرد: بسیاری از خانواده‌ها در سراب‌ها، پارک‌های جنگلی، حاشیه رودخانه‌ها و تفرجگاه‌های اطراف شهر حضور یافتند و از فضای طبیعی استان برای گذراندن این روز بهره بردند.

معاون گردشگری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در این راستا تلاش شد خدمات رفاهی، بهداشتی و نظارتی به صورت گسترده در این مناطق فراهم شود تا شهروندان بتوانند بدون دغدغه در طبیعت حضور داشته باشند و از این روز لذت ببرند.

روشن در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های طبیعی استان گفت: استقبال گسترده مردم از طبیعت استان نشان‌دهنده تقویت فرهنگ طبیعت‌دوستی در میان شهروندان است و کرمانشاه با برخورداری از تنوع زیستی و جاذبه‌های طبیعی کم‌نظیر همچنان ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه گردشگری دارد.

وی افزود: برنامه‌ریزی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در سال جدید بر فعال‌سازی هرچه بیشتر این ظرفیت‌ها و توسعه گردشگری طبیعی در مناطق مختلف کرمانشاه متمرکز خواهد بود.