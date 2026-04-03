به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح جمعه آخرین روز از تعطیلات نوروز ۱۴۰۵ و با بازگشت آخرین مسافران نوروزی و زائران رضوی از سفر، ترافیک در جاده‌های اصلی استان سمنان سنگین اما روان گزارش می‌شود.

بیشترین ترافیک جاده‌های استان سمنان به کریدور اصلی مشهد - تهران همچنین دامغان- کیاسر، سمنان- سرخه و فیروزکوه و همچنین شاهرود- گرگان از مسیرهای خوش ییلاق و توسکستان گزارش شده است.

بیشترین حجم ترافیک نیز در ورودی و خروجی شهرهای مسیر کریدور اصلی مشهد به سمت تهران گزارش می شود همچنین رئیس پلیس راه استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به ترافیک سنگین در جاده ها، گفت: با وجود حجم بالای تردد در آخرین روز تعطیلات نوروزی از رانندگان درخواست می شود از عجله پرهیز کنند.

سرهنگ موسی بزرگی با بیان اینکه در هنگام ترافیک سنگین در کنار ضرورت پرهیز از عجله می‌بایست سرعت و فاصله طولی مطمئن را نیز رعایت و بعد از هر ۹۰ الی ۱۲۰ دقیقه رانندگی ۱۵ الی ۲۰ دقیقه استراحت کرد، تاکید داشت: بیشترین حجم ترافیک امروز جمعه به مسیر بازگشت زائران رضوی از مشهد به سمت تهران اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه به واسطه ترافیک سنگین در جاده ها اهمیت دارد که راکبان خودروها و وسایل نقلیه حتما از همراه داشتن سوخت کافی اطمینان حاصل نمایند، افزود: رعایت اصول و قوانین رانندگی همچنین احترام به یکدیگر تضمین کننده سفری کم خطر خواهد بود.

علیرغم توصیه‌های پلیس راه نسبت به مدیریت زمان سفر و موکول نکردن بازگشت به آخرین ساعات تعطیلات بازهم شاهد هستیم که بسیاری از مسافران نوروزی آخرین روز و آخرین ساعات تعطیلات نوروز ۱۴۰۵ را برای بازگشت انتخاب کرده و در نتیجه جاده‌های استان سمنان با ترافیک سنگین روبرو است.