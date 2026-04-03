سرهنگ حسین تقیخانی در گفتوگو با خبرنگار مهر از ترافیک پرحجم در محورهای آزادراهی این استان به سمت پایتخت خبر داد و گفت: با نزدیک شدن به ساعات پایانی روز، بر حجم ترافیک افزوده خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت مطلوب ترافیکی در ۲۴ ساعت گذشته، اظهار داشت: خوشبختانه روز طبیعت بدون حادثه فوتی سپری شد و آمار تصادفات در صحنه کاهشی بوده است. آمار قطعی متعاقباً از سوی پزشکی قانونی اعلام میشود.
رئیس پلیس راه استان قزوین با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد حوادث طرح نوروزی امسال به صورت تکوسیلهای (خروج از جاده، واژگونی یا برخورد با مانع ثابت) رخ داده است، تصریح کرد: رعایت مقررات از سوی رانندگان میتواند سفری بدون حادثه را رقم بزند، صرفنظر از نحوه رانندگی سایر افراد.
وی مهمترین علت تصادفات نوروزی را رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی دانست و از رانندگان خواست پیش از شروع سفر استراحت کافی داشته باشند و با هوشیاری کامل پشت فرمان بنشینند.
سرهنگ تقیخانی با تأکید بر پرهیز از رانندگی تهاجمی و عبور از لاینهای اضطرار (که ویژه خودروهای امدادی است)، گفت: رانندگان در ترافیک با صبر و حوصله رفتار کنند.
وی در پایان هشدار داد: متأسفانه برخی رانندگان برای تصادفات خسارتی بسیار جزئی در سطح راه توقف میکنند که این کار به ویژه در آزادراهها و بزرگراهها علاوه بر خطر برخوردهای زنجیرهای، گرههای ترافیکی چند کیلومتری ایجاد میکند. از رانندگان میخواهیم در صورت تصادفات جزئی، برابر تکلیف قانونی وسیله نقلیه را از سطح راه به کنار ببرند و با پلیس و دستگاههای امدادی تماس بگیرند.
