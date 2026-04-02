به گزارش خبرنگار مهر، ترافیک در جاده های استان سمنان همزمان با روز سیزدهم فروردین ماه ۱۴۰۵ نیمه سنگین اعلام شده است دلیل این ترافیک نیمه سنگین اما سیل بازگشت زائران رضوی و مسافران نوروزی و همچنین حضور گردشگران برای تفرج در نقاط مختلف شهرستان های استان است.

پیش بینی می شود بعد از ظهر امروز ورودی و خروجی شهرهای استان سمنان با ترافیک شدید روبرو شود که طبیعتاً دلیل آن هم بازگشت گردشگران به شهرها و خانه هایشان و تلاقی آنها با زائران رضوی و مسافران نوروزی است.

رئیس پلیس راه استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ترافیک امروز ۱۳ فروردین ماه را نیمه سنگین و پرحجم اما روان گزارش کرد و گفت: در برخی نقاط شاهد ترافیک سنگین هستیم.

سرهنگ موسی بزرگی با بیان اینکه موج بازگشت مسافران نوروزی و زائران رضوی و تلاقی آنها با گردشگران داخل استان سمنان سبب این ترافیک شده است، بیان کرد: در ادامه روز ترافیک ممکن است سنگین تر نیز شود.

وی با بیان اینکه موکول کردن بازگشت از سفرهای نوروزی به روزهای پایانی تعطیل همواره یکی از دلایل بروز ترافیک نیمه سنگین و سنگین در استان سمنان است، افزود: خوشبختانه جاده های استان سمنان شرایط خوب و مساعدی برای تردد نوروزی و موج بازگشت مسافران دارند.

رئیس پلیس راه استان سمنان از مردم درخواست کرد تا با مدیریت سفر و همچنین پرهیز از عجله و رعایت قوانین رانندگی به خصوص سرعت و فاصله مطمئن سفری ایمن را برای خود و خانواده شان رقم بزنند.