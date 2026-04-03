چرایی واکنش تند ترامپ به ولیعهد عربستان

یک تحلیلگر امنیتی در پی اظهارات توهین‌آمیز ترامپ نسبت به بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به رمزگشایی از این ماجرا پرداخت و اظهار کرد: این اظهارات ترامپ در پی حضور زلنسکی در عربستان و انجام توافقات امنیتی و نظامی میان ریاض و کی‌یف مطرح شده است.

وی بیان کرد: حضور زلنسکی که با هدایت و میانجی‌گری رژیم صهیونیستی صورت گرفته، بدون اطلاع مقامات آمریکایی بوده و همین موضوع به اعتراض سفیر ایالات متحده به مسئولان عربستانی انجامیده است.

این تحلیلگر تصریح کرد: در پاسخ به این اعتراض، یک مقام عربستانی اعلام کرده که دلیل چنین اقدامی ناتوانی آمریکا در تأمین امنیت این کشور بوده و عربستان در نظر دارد برای تضمین حداکثری امنیت خود به سمت متنوع‌سازی پیمان‌های دفاعی با کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی حرکت کند.

وی متذکر شد: نقش میانجی‌گری این موضوع بر عهده رژیم صهیونیستی بوده که در تلاش برای ائتلاف‌سازی با عربستان و امارات است و می‌کوشد در این روند نقش محوری ایفا کند.