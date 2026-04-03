۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

چرایی واکنش تند ترامپ به ولیعهد عربستان

پس از اظهارات جنجالی ترامپ علیه بن‌سلمان یک تحلیلگر امنیتی از نقش سفر زلنسکی به ریاض، نارضایتی آمریکا و تلاش عربستان برای تنوع‌بخشی به ائتلاف‌های دفاعی خبر داد.

یک تحلیلگر امنیتی در پی اظهارات توهین‌آمیز ترامپ نسبت به بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به رمزگشایی از این ماجرا پرداخت و اظهار کرد: این اظهارات ترامپ در پی حضور زلنسکی در عربستان و انجام توافقات امنیتی و نظامی میان ریاض و کی‌یف مطرح شده است.

وی بیان کرد: حضور زلنسکی که با هدایت و میانجی‌گری رژیم صهیونیستی صورت گرفته، بدون اطلاع مقامات آمریکایی بوده و همین موضوع به اعتراض سفیر ایالات متحده به مسئولان عربستانی انجامیده است.

این تحلیلگر تصریح کرد: در پاسخ به این اعتراض، یک مقام عربستانی اعلام کرده که دلیل چنین اقدامی ناتوانی آمریکا در تأمین امنیت این کشور بوده و عربستان در نظر دارد برای تضمین حداکثری امنیت خود به سمت متنوع‌سازی پیمان‌های دفاعی با کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی حرکت کند.

وی متذکر شد: نقش میانجی‌گری این موضوع بر عهده رژیم صهیونیستی بوده که در تلاش برای ائتلاف‌سازی با عربستان و امارات است و می‌کوشد در این روند نقش محوری ایفا کند.

    • IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      حساب اينم بايد رسيد فعلا سرمون شلوغه ان شاالله به وقتش ابیم ادب ميكنيم
    • منصور IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      همین حالا بهترین موقع هست...
    • IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      ترامپ مستاصل روزگار سختی رو داری می‌گذرانی .ولی میخای به زور دروغ هات ظاهر حفظ کنی ولی نمیشه همه فهمیدنت بدبخت.
    • آرمان IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      عربستان میدونه که اگه برعلیه ایران واردجنگ بشه غیرازموشکهای ایرانی باموشکهای یمنی به عصرشترچرانی برمیگرده!!

