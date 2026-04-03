۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۰۱

حاجی بابایی: عصر حجر جایی در تاریخ ما ندارد

همدان-نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با گزافه‌گویی وزیر جنگ آمریکا با اشاره کتیبه ‌های گنجنامه گفت: عصر حجر جایی در تاریخ ما ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات سخیف وزیر جنگ آمریکا در رابطه با بردن ایران به عصر حجر در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس به زبان انگلیسی واکنش نشان داد:

حاجی بابایی در این توئیت نوشت:

«پسرک نادان!

به کتیبه‌های هخامنشی در گنجنامه همدان نگاه کن!

هزاران سال پیش اجداد ما اعلام کردند: خداوند از این سرزمین متمدن باستانی محافظت می‌کند.

ایران از همان ابتدا سربلند و بزرگ بوده است. عصر حجر جایی در تاریخ ما ندارد.»

