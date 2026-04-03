۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۱

فوربز: بازسازی شرکت آلومینیوم امارات یک سال طول می‌کشد

نشریهٔ فوربز از توقف تولید شرکت آلومینیوم امارات به‌دلیل حمله ایران خبر داد و نوشت بازگشت کامل تولید ممکن است تا ۱۲ ماه طول بکشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریهٔ فوربز نوشت: شرکت آلومینیوم امارات اعلام کرد که تأسیساتش در منطقهٔ خلیفه به‌دلیل حملات اخیر ایران دچار خسارت سنگین شده و تولیدش متوقف شده است.

براساس ارزیابی‌ها، بازگشت کامل تولید ممکن است تا ۱۲ ماه طول بکشد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.

