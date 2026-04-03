سازمان جهانی بهداشت درباره حملات به مراکز درمانی ایران هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، تدروس آدهانوم گبریسوس در صفحه خود در شبکه ایکس با اشاره به تشدید درگیریها در منطقه از سوی دشمنان، از افزایش حملات به زیرساختهای سلامت در ایران، بهویژه در تهران، ابراز نگرانی کرد و گفت: این حملات، ارائه خدمات حیاتی به بیماران را با اختلال جدی مواجه کرده است.
وی تصریح کرد: در روزهای اخیر چندین مرکز مهم بهداشتی و درمانی هدف حمله قرار گرفتهاند که از جمله آنها میتوان به انستیتو پاستور ایران اشاره کرد که دچار خسارات قابل توجهی شده و از ادامه فعالیت بازمانده است.
وی افزود: این مؤسسه که بیش از یک قرن(از سال ۱۹۲۰) در حوزه تحقیقات پزشکی و ارتقای سلامت عمومی نقشآفرینی کرده، یکی از مراکز کلیدی در پاسخ به شرایط اضطراری محسوب میشود و دو بخش آن بهعنوان مراکز همکار با سازمان جهانی بهداشت فعالیت داشتهاند.
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت همچنین از آسیب جدی به بیمارستان روانپزشکی دلارام سینا در پی حمله ۲۹ مارس و تخریب تأسیسات داروسازی توفیق دارو در حمله ۳۱ مارس خبر داد و گفت: این شرکت داروسازی در زمینه تولید داروهای حیاتی برای بیماران مبتلا به سرطان و اماس فعالیت میکرد.
به گفته وی، هرچند در این حملات اخیر فوتی گزارش نشده، اما از ابتدای ماه مارس تاکنون بیش از ۲۰ حمله به مراکز بهداشتی در ایران به تأیید این سازمان رسیده که دستکم ۹ شهید برجای گذاشته است؛ از جمله یک نیروی حوزه بیماریهای عفونی و یکی از اعضای جمعیت هلال احمر ایران.
تدروس آدهانوم همچنین به حملهای در خارج از تهران اشاره کرد و گفت: در ۲۱ مارس، انفجاری در نزدیکی بیمارستان امام علی در اندیمشک موجب تخلیه این مرکز و توقف خدمات درمانی شد.
وی تأکید کرد: ادامه این روند، نهتنها ارائه خدمات سلامت را مختل میکند، بلکه جان کارکنان درمانی، بیماران و غیرنظامیان حاضر در مراکز درمانی را به خطر میاندازد.
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت در پایان با تأکید بر ضرورت توقف حملات به مراکز درمانی تصریح کرد: صلح، بهترین درمان است.
نظر شما