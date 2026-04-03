۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

سپاه: کشورهای منطقه نسبت به فتنه جریان آمریکایی _ صهیونی هشیار باشند

سپاه: کشورهای منطقه نسبت به فتنه جریان آمریکایی _ صهیونی هشیار باشند

سپاه اعلام کرد: کشورهای منطقه غرب آسیا ضروری است نسبت به فتنه انگیزی جریان آمریکایی _ صهیونیستی برای بی ثبات سازی و نابودسازی منطقه هشیار شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۵۳ عملیات وعده صادق ۴ اعلام کرد: وزارت انرژی کویت از حمله به یک نیروگاه برق و تأسیسات آب‌شیرین‌کن خود خبر داده است. همانگونه که قبلا در اطلاعیه موج ۸۷ اعلام کردیم مجددا نیز اعلام می کنیم؛ حمله نامتعارف و نامشروع ارتش رژیم‌صهیونیستی به مراکز آب شیرین کن کشور کویت، نشانه رذالت و پستی اشغالگران صهیونیستی است و سپاه پاسداران این اقدام غیر انسانی را محکوم نموده و اعلام می‌دارد، پایگاه‌ها و نظامیان آمریکایی در منطقه و مراکز نظامی و امنیتی رژیم‌صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین مورد هدف قدرتمند ما هستند.

کشورهای منطقه غرب آسیا ضروری است نسبت به فتنه انگیزی جریان آمریکایی _ صهیونیستی برای بی ثبات سازی و نابودسازی منطقه هشیار شوند.

محسن صمیمی

    • IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      خدالعنت کنه ورسوا کنه انسانهای بد وفتنه انگیز رو وبه اهدافشون نرسند

