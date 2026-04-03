نامه رایزنان علمی به ۲۰۰ دانشگاه دنیا درباره حمله به دانشگاههای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، رایزنان علمی ایران در مناطق مختلف جهان طی نامه ای سرگشاده به روسای دانشگاه های مختلف جهان در اروپا، چین، ژاپن، ترکیه، روسیه، مالزی، اندونزی و هندوستان، ضمن روشنگری در زمینه حملات و تجاوز دشمنان به دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی کشورمان، خواستار محکومیت جهانی از سوی محافل علمی و روشنفکری کشورهای مختلف شدند.

رایزنان علمی و سرپرستان دانشجویان ایرانی در حوزه آسیای شرقی و اقیانوسیه (مالزی)، حوزه شنگن و انگلیس(فرانسه)، روسیه و آسیای میانه(روسیه)، چین، کره جنوبی و ژاپن (چین)، شبه قاره هند(هندوستان) و ترکیه و اروپای شرقی(ترکیه) در این نامه که به بیش از ۲۰۰ دانشگاه بزرگ جهان ارسال شده است.

همچنین با اشاره به مصونیت مراکز علمی و دانشگاهی از حملات نظامی براساس تمامی قوانین معتبر بین المللی، خواستار محکومیت تجاوزات اخیر صورت گرفته به بیش از ۲۰ مرکز علمی و دانشگاهی از جمله دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و .... از سوی نهادها و مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل، یونسکو، اتحادیه های دانشگاهی در نقاط مختلف جهان شده اند.

در این نامه همچنین با اشاره به تحصیل تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی در دانشگاه های سراسر جهان از جمله در کشورهای اروپایی، آمریکا، روسیه، چین، ترکیه، هند، مالزی و .... بر حمایت و صیانت از دانشجویان ایرانی، اطمینان از تداوم آموزش و فراهم ساختن حمایت های لازم آموزشی، فرهنگی و روانی در شرایطی که کشورشان مورد همجمه دشمنان قرار گرفته است، تاکید شده است.