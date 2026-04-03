ایران با مدیریت هوشمندانه جنگ تمام معادلات دشمن را بر هم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین صافی‌زاده، در خطبه‌های نماز جمعه شهر جوپار گفت: دشمنان ایران جنگی را علیه کشور آغاز کردند و اهداف آنها فلج کردن ایران با شهادت رهبر معظم انقلاب، ناامن‌سازی کشور از طریق اغتشاشات، نابودی توان موشکی و هسته‌ای و ایجاد قحطی از طریق تحریم‌ها بود.

وی افزود: همه این اهداف مقدمه‌ای برای تحقق یک هدف بزرگ یعنی نابودی جمهوری اسلامی و تجزیه ایران بود، اما ایران با مدیریت هوشمندانه جنگ، سرعت عمل بالا در پاسخ‌ دهی، انسجام ملی و هماهنگی کامل با محور مقاومت شامل حزب‌الله، مقاومت عراق و انصارالله یمن، تمام معادلات دشمن را برهم زد.

امام جمعه جوپار ادامه داد: امروز با وجود مشکلات و خسارات، کشور تاب‌آوری خوبی از خود نشان داده است. برخلاف خواست دشمن، ملت ایران انسجام خود را تقویت کرده و جبهه مقاومت نیز تقویت شده است.

به گفته وی، آمریکا نه‌ تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه با ضررهای اقتصادی هنگفت و تضعیف هژمونی و ابهت جهانی مواجه شده است.

وی با اشاره به ماهیت جنگ اظهار کرد: در هر جنگی میان دو طرف درگیری شدید رخ می‌دهد و هر دو طرف خسارت و تلفات می‌بینند. خسارت‌ها دردناک هستند، اما خسارت دیدن به معنای شکست نیست و برای قضاوت درباره پیروزی یا شکست باید خسارت‌ها در کنار موفقیت‌ها بررسی شود.

صافی‌زاده، همچنین گفت: برخی رسانه‌های فارسی‌زبان وابسته به غرب تلاش می‌کنند با برجسته کردن خسارت‌ها این تصور را القا کنند که ایران در موضع ضعف قرار دارد.

وی افزود: دشمن در حوزه هواپیماها نسبت به ایران برتری هوایی دارد، اما ایران در حوزه موشکی و پهپادی دست برتر را دارد.

امام جمعه جوپار ادامه داد: ضربات پی‌درپی ایران به رادارهای پیشرفته دشمن، پایگاه‌های نظامی، فرودگاه‌ها، هواپیمای آواکس آمریکا، چندین هواپیمای سوخت‌رسان و تأسیسات کلیدی شیمیایی در جنوب سرزمین‌های اشغالی، معادلات جنگ را به طور اساسی به نفع ایران تغییر داده است.

وی گفت: ایران با هدف قرار دادن مخفیگاه‌های نیروهای دشمن، به‌ویژه نیروهای تازه مستقر شده در منطقه پیش از سازماندهی برای عملیات زمینی، تا حد زیادی تهدید مستقیم دشمن را از مرزهای خود دور کرده و در عین حال ضربات سنگینی به سیستم فرماندهی، لجستیک هوایی و صنایع استراتژیک آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد کرده است.

صافی‌زاده، یکی دیگر از اقدامات ایران را راه‌اندازی یک جنگ اقتصادی گسترده در جهان دانست و تصریح کرد: کنترل تنگه هرمز اقدامی بسیار مهم است که هنوز ابعاد گسترده آن برای مردم به طور کامل تبیین نشده است.

وی در ادامه با اشاره به پیشینه شکل‌گیری نظام «پترو دلار» گفت: در گذشته پشتوانه دلار آمریکا طلا بود و هر شهروند آمریکایی می‌توانست دلار خود را به بانک بدهد و معادل آن طلا دریافت کند، اما آمریکا در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی به دلیل هزینه‌های سنگین جنگ‌ها شروع به چاپ گسترده دلار کرد.

وی افزود: با افزایش چاپ دلار و ثابت ماندن ذخایر طلای آمریکا، ریچارد نیکسون رئیس‌جمهور وقت آمریکا اعلام کرد دلار دیگر پشتوانه طلا ندارد و در ادامه آمریکا برای حفظ ارزش دلار طرح فروش نفت با دلار را مطرح کرد تا همه کشورها برای خرید نفت مجبور به تهیه دلار شوند.

به گفته امام جمعه جوپار، آمریکا در سال ۱۹۷۴ با عربستان که بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در آن زمان بود توافق کرد تا این کشور نفت خود را فقط با دلار بفروشد و در مقابل، آمریکا متعهد شد امنیت عربستان را از طریق اتحاد بلند مدت، فروش تجهیزات پیشرفته و حمایت نظامی تأمین کند.

وی تصریح کرد: پس از آن سایر کشورهای صادرکننده نفت نیز از این الگو پیروی کردند و به تدریج قاعده نانوشته «نفت برابر با دلار» در اقتصاد جهانی شکل گرفت.

صافی‌زاده، ادامه داد: سال‌هاست که کشورهای جهان مجبورند نفت را با دلار خریداری کنند و همین مسئله قدرت اقتصادی بزرگی برای آمریکا ایجاد کرده است.

علاوه بر این، کشورهای صادرکننده نفت با دلار حاصل از فروش نفت در اقتصاد آمریکا از طریق خرید اوراق قرضه، سهام و املاک سرمایه‌گذاری می‌کنند.

وی در پایان یادآور شد: اکنون ایران مدیریت صادرات نفت در تنگه هرمز را در دست گرفته و به دشمنان خود اجازه عبور از این تنگه را نمی‌دهد و تنها به کشتی‌هایی اجازه عبور می‌دهد که نفت را با یوان چین خریداری می‌کنند؛ اقدامی که به گفته او می‌تواند موجب شود بخشی از نفت جهان دیگر با دلار معامله نشود و در نتیجه جایگاه دلار به عنوان دارایی امن جهانی تضعیف شود.