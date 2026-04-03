جهان شاهد تحول و نظم جدیدی است که ایران در آن جایگاهی خاص دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد گفت: جبهه نیروهای مسلح و مدبر و فداکار و جهادگر و با برنامه امروز مثل کوه استوار ایستاده تا دشمن را به زانو دربیاورد و دولت مسلط و پای کار در امور و با انگیزه بالا در میدان مأموریت خود این جبهه را محکم و مستحکم کرده است.

وی افزود: مردم بصیر و آگاه و با اراده و تاریخ‌ ساز، عمارگونه در حوزه مأموریت خود به عنوان پشتیبان همه جبهه‌های درگیر صف‌آرایی کرده و جبهه مقاومت و مجاهدان عراق و لبنان و یمن و سایر جغرافیای جهان اسلام هم در کنار ملت رشید و فداکار ایران ایستاده است.

وی افزود: در جبهه مقابل، استکبار جهانی با همه عِده و عُده با محوریت رئیس جمهور بدون برنامه و ابله آمریکا و شخصیتی که بیشتر خودنمایی و لفاظی دارد تا اهل عمل باشد؛ در کنار رژیم غاصب و کودک‌کش ایستاده است.

امام جمعه کرمان تصریح کرد: از دیگر عجائب تاریخ که ملت رشید ایران رقم می‌زند تفرقه در جبهه مقابل است؛ امروز کشورهای اروپایی‌ حاضر به همکاری با آمریکا نیستند و پایه‌های ناتو یکی پس از دیگری سست می‌شود و کشورها یکی پس از دیگری از استکبار جهانی ابراز برائت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در شرایطی هستیم که جنگ دیگری در دنیای امروز همین کشورها با روس‌ها رقم زدند؛ گفت: مجموع همه این اتفاقات این است که جهان شاهد تحول و نظم جدیدی است که در آن ایران مقتدر و سلحشور در دنیا جایگاه خاص دارد.

وی با تبریک روز ملی فناوری هسته‌ای به ملت افتخارآفرین ایران و دانشمندان جوان و باتجربه اظهار کرد: با جنگ تحمیلی مشخص شد دعوا، دعوای هسته‌ای نیست و قلدران دنیا و استکبار جهانی و زورگویان حرف‌های دیگری با ما دارند و همه می دانیم چرا با ما سر دشمنی دارند.

امام جمعه کرمان افزود: این دشمنی ریشه در تاریخ دارد، زیرا نگاه توحیدی و الهی و جنود الهی و حزب‌الله همیشه در مقابل شیاطین صف‌آرایی کرده و می‌کنند اما برای آن توجیهاتی دارند و امروز در دفاعی مقدس و تاریخی قرار گرفتیم که ملت مبعوث و ملتی که در پیشگاه خدا رسالت دارد یعنی ملت شریف ایران، رسالت تاریخی خود را برای جهان بشریت باید به بهترین وجه ممکن انجام دهد.

وی با بیان اینکه امام شهید ما فرمود شما ملت مبعوث هستید و امام کبیر فرمود شما ملتی هستید که در تاریخ نمونه ندارید؛ گفت: امروز دو جبهه علنی و شفاف در مقابل هم صف‌آرایی کردند که در یک جبهه رهبری نظام جمهوری اسلامی؛ از امام عزیز و بزرگ و بزگوار تاریخ تا امام شهید قدرتمند و مدبر و امام حیّ که با پیام‌های حکیمانه و تصمیمات بجا و شایسته شرایط سخت کشور را مدیریت می‌کنند.

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی با بیان اینکه تابلوی بزرگ همراهی و همدلی و وحدت مؤمنین و مومنات جهان اسلام در چند ساحت در معرض دید جهانیان قرار گرفته که یکی ساحت مقاومت است؛ گفت: امروز رزمنده لبنان و عراق و یمن و از کشورهای سوریه و عربستان اعلام وجود می‌کنند که در آینده از جای جای اسلام به این رزمندگان خواهند پیوست و همه امروز همدل پشت سر رهبر عالیقدر نظام ایستادند.

وی گفت: در ساحت میدان دست برتر از آن رزمندگان اسلام است، زیرا شگفتی‌های جنگ و دفاع مقدس رزمندگان فهرست طولانی دارد و در برخی، اولین‌های تاریخ را رکورد می‌زنند و امروز میدان از آن رزمندگان است و این حرف تحلیلگران و مخالفان و دشمنان هم هست.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به اینکه امروز ساحت خیابان در اختیار مردم فداکار است که آن را فتح کرده و در هر شبانه‌روز چندین ساعت پرچم‌ها را در دست دارند و شعار پیروزی و مقاومت، حرف همه مردم از کوچکترین فرد تا بزرگترین است؛ گفت: رفراندوم دفاع مردم از جمهوری اسلامی را هر روز از قاب و تصویر تلویزیون‌های دنیا می‌بینیم که مردم میدان را به بهترین وجه مدیریت می‌کنند؛ میدان مردم خیابان و مساجد و اجتماعات است که این رسالت را زیر موشک و بمباران‌ها به خوبی انجام می‌دهند.

علیدادی سلیمانی، با بیان اینکه در ساحت سیاست مردان فداکار و سربازان جبهه سیاست نظام در عین آنکه هدف دشمن هستند اما مردانه ایستادند تا این ساحت‌ها همه در کنار هم باشند؛ گفت: اما دشمن از جبهه ساحت میدان رزمندگان و میدان مقاومت در جغرافیای جهان اسلام و از خیابان مأیوس است زیرا هر چه تهدید می‌کند روز به روز بر جمعیت مردم افزوده می‌شود.

وی افزود: او همه ذهن و ظرفیت خود را را در تبلیغات وسیع و روانی متوجه ساحت سیاست کرده و هر روز دروغی منتشر می‌کند که مذاکره کردیم و ... هر شخصیتی که هر روز او را در تهدید به انتظار شهادت نشانده، از طرف دیگر برای تفرق جبهه سیاست اقدام می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با تصریح به اینکه ساحت‌های چهارگانه مقاومت، میدان، خیابان و سیاست در کنار هم پیروزی را رقم می‌زند افزود: پیروزی نزدیک است و در آینده نزدیک با عنایت خدا این پیروزی را که جهان اسلام و آزادی‌خواهان جهان در انتظار پیروزی مردم مبعوث هستند؛ رقم خواهد خورد.