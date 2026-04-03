برگزاری دوره های مهارت تاب آوری اجتماعی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تهاجم آمریکایی و صهیونی به کشور و لزوم افزایش تاب آوری اجتماعی و آرامش روانی در این دوران، کارگاه آموزشی با عنوان (رازهای آرامش در شرایط جنگی) در شهر کرمان برگزار می شود.

آموزش گام به گام افزایش تاب آوری اجتماعی و آرامش در محیط خانواده می تواند در راستای آگاهی بیشتر جامعه نسبت به شرایط موجود و افزایش همدلی و انسجام اجتماعی تاثیر گذار باشد.

در این کارگاه آموزشی تلاش می شود مردم مهارتهای لازم را برای (افزایش تاب آوری در زمان بروز حوادث، شناخت آسیبهای اجتماعی در دوران جنگ و مدیریت بحران، افزایش سواد رسانه ای و افزایش مهارت های توانمند سازی فردی برای مقابله با شرایط بحرانی و آسیب زای جنگ، حفاظت از بهداشت روانی کودکان و سالمندان در شرایط جنگی، افزایش همدلی و انسجام اجتماعی برای کاهش بحران های اجتماعی در شرایط جنگی و مدیریت بحرانهای اقتصادی) را فرا بگیرند.

این کارگاه آموزشی توسط امیررضا محمودی انسان شناس و کارشناس رسانه و دبیر استان های خبرگزاری مهر و ماندانا آقایی روانشناس و استاد دانشگاه از ۲۳ فروردین ماه برگزار می شود.

علاقمندان برای شرکت در این کارگاه می توانند با شماره ۰۹۱۳۲۹۸۸۲۱۲ تماس بگیرند.