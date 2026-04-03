  1. استانها
  2. کرمان
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۹

برگزاری دوره های مهارت تاب آوری اجتماعی در کرمان

کرمان – کارگاه تاب آوری اجتماعی و و رازهای آرامش در شرایط بحرانی وجنگی در کرمان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تهاجم آمریکایی و صهیونی به کشور و لزوم افزایش تاب آوری اجتماعی و آرامش روانی در این دوران، کارگاه آموزشی با عنوان (رازهای آرامش در شرایط جنگی) در شهر کرمان برگزار می شود.

آموزش گام به گام افزایش تاب آوری اجتماعی و آرامش در محیط خانواده می تواند در راستای آگاهی بیشتر جامعه نسبت به شرایط موجود و افزایش همدلی و انسجام اجتماعی تاثیر گذار باشد.

در این کارگاه آموزشی تلاش می شود مردم مهارتهای لازم را برای (افزایش تاب آوری در زمان بروز حوادث، شناخت آسیبهای اجتماعی در دوران جنگ و مدیریت بحران، افزایش سواد رسانه ای و افزایش مهارت های توانمند سازی فردی برای مقابله با شرایط بحرانی و آسیب زای جنگ، حفاظت از بهداشت روانی کودکان و سالمندان در شرایط جنگی، افزایش همدلی و انسجام اجتماعی برای کاهش بحران های اجتماعی در شرایط جنگی و مدیریت بحرانهای اقتصادی) را فرا بگیرند.

این کارگاه آموزشی توسط امیررضا محمودی انسان شناس و کارشناس رسانه و دبیر استان های خبرگزاری مهر و ماندانا آقایی روانشناس و استاد دانشگاه از ۲۳ فروردین ماه برگزار می شود.

علاقمندان برای شرکت در این کارگاه می توانند با شماره ۰۹۱۳۲۹۸۸۲۱۲ تماس بگیرند.

کد مطلب 6790590

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها