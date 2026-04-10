امام جمعه کرمان: مردم حضور در خیابان ها را قوی تر از قبل ادامه دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان که در محل مصلی امام (علی (ع) این شهر برگزار شد با تسلیت فرا رسیدن چهلمین روز شهادت امام شهید، به تبیین ابعاد شخصیتی و خدمات آن امام بزرگوار پرداخت.

وی با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) بزرگترین حرکت تاریخ را رقم زدند، افزود: ایشان انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را به پیروزی رساندند و سپس با همراهی امت، ساختار نظام جمهوری اسلامی را شکل دادند.

وی با بیان اینکه امام راحل تا یک دهه خود پای این نظام ایستاد و بستر را برای گام‌های بعدی فراهم کرد گفت: انقلاب امام و مردم ایران، نه تنها به ملت ایران، بلکه به جامعه بشریت و آزادگان جهان خدمت کرد.

امام جمعه کرمان افزود: این انقلاب در برابر استعمار، استکبار و استبداد ایستاد و هر سه را زمینگیر کرد.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی، با اشاره به جانشینی مقام معظم رهبری پس از امام خمینی (ره) تصریح کردند: امام شهید با توجه و عنایت حضرت ولی عصر (عج) و انتخاب خبرگان، پرچم ولایت را به دست گرفت.

وی افزود: ایشان در شرایط بسیار سخت کشور، هم مسیر امام را بدون کم و کاست ادامه داد و هم به پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف توجه کرد.

امام جمعه کرمان سه محور اصلی فعالیت های رهبر معظم انقلاب را تربیت الهی جامعه، عملیاتی کردن استقلال کشور و تشکیل جبهه متحد مقاومت برشمرد و گفت: امام خامنه‌ای همواره امت تربیت‌ شده امام و انقلاب را در مسیر خدا نگه داشتند و در کلام ایشان، تربیت مبتنی بر آیاتی است که می‌گوید: خدا با شماست، از چیزی نترسید. قدرت‌های بزرگ مادی، پوشالی و توخالی هستند.

وی با بیان اینکه استقلال در همه عرصه‌های علمی، نظامی و اقتصادی مورد توجه جدی امام شهید بود. افزود: امروز جمهوری اسلامی با محوریت ولایت فقیه در رتبه‌های اول جهانی در علوم هوا و فضا، سلول‌های بنیادی، داروهای حساس، فناوری نانو و مهندسی قرار گرفته و این پیشرفت‌ها حاصل زحمات امام شهید و دانشمندان جوان کشور است.

امام جمعه کرمان درباره شرایط حساس کنونی کشور اظهار داشت: دشمن و دوست بدانند، جنگی که پشت سر گذاشتیم هنوز تمام نشده است.

وی افزود: ایران پیروز میدان نامیده شد و رئیس‌جمهور شکست‌خورده آمریکا در آستانه استیضاح قرار دارد، چرا که ایران اسلامی از روز اول دست برتر را داشت و این پیروزی متعلق به امت مُرسَل و مبعوث است.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی، تصریح کرد: این پیروزی ادامه دارد و ما باید متحد، منسجم و همراه با صدای واحد، پشت سر مسئولین ارشد نظام بایستیم و حضور در خیابان را قوی‌تر از قبل ادامه دهیم.

وی با تأکید بر لزوم تبعیت از رهبری گفت: همانگونه که در زمان امام کبیر تبعیت از رهبری را در دستور کار داشتید و در زمان امام شهید آن را تکمیل کردید، در زمان امام حاضر نیز باید به بهترین وجه انجام دهید.