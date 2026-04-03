به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اپل در بیانیه ای نوشت از دیروز مطابق یکم آوریل ۲۰۲۶ میلادی، پردازش پرداخت ها برای خرید هایی که روی اپ استور یا دیگر «اپل مدیا سرویسز» در روسیه انجام می شود، ممکن نخواهد بود.

این تغییر روی تمام سرویس های اپل تاثیر می گذارد. با این وجود شرکت اعلام کرده داده های مشترکان سرویس آی کلاد پلاس پس از پایان مدت زمان اشتراک در دسترس باقی می ماند.

خریدهای پیشین مشتریان نیز همچنان در دسترس باقی می ماند. همچنین موجودی حساب فعلی اپل تا زمانیکه تمام شود، قابل دسترسی است.

مقامات روسی اعلام کرده اند دلیل این اقدام جلوگیری ازکاربران برای پرداخت هزینه اپ های وی پی ان است. این کشور چند روز قبل اعلام کرد حملاتش بر سرویس های وی پی ان را افزایش داده است.