حمایت رئیس جمهوری پیشین اندونزی از مقاومت ملت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر از بخش مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا، جوکو ویدودو در دیدار با محمد بروجردی در شهر سولو (سوراکارتا)، با آرزوی سلامتی و موفقیت برای مردم ایران، ابراز امیدواری کرد که صلح و ثبات هرچه سریع‌تر به منطقه بازگردد.

بروجردی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت میدانی، به تشریح حملات انجام‌شده علیه مناطق غیرنظامی، زیرساخت‌های حیاتی و تأسیسات اقتصادی در ایران پرداخت و نسبت به پیامدهای انسانی و امنیتی این اقدامات هشدار داد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی همچنین بر حق مشروع ایران برای دفاع از خود بر اساس حقوق بین‌الملل تأکید کرد.

طرفین در این دیدار درباره تحولات منطقه‌ای و پیامدهای جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه ابعاد انسانی و اقتصادی آن، تبادل نظر کردند.

ویدودو با اشاره به شرایط جاری، ضمن ابراز همدردی با ملت ایران، حمایت خود و ملت اندونزی از دفاع ایران از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت کشور را اعلام کرد.

دو طرف در پایان با اشاره به روابط دیرینه و دوستانه میان ایران و اندونزی، بر ضرورت تداوم گفت‌وگوها، تقویت همکاری‌های دوجانبه و گسترش ارتباطات مردمی تأکید کردند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.