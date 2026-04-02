تهدید انگلیس به استفاده از حربه نخ نمای تحریم علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «ایوت کوپر»، وزیر امور خارجه انگلیس شامگاه پنجشنبه به وقت تهران پس از برگزاری گفتگو با نمایندگان بیش از ۴۰ کشور جهان، گفت که در صورت بسته ماندن تنگه هرمز، ایران ممکن است با تحریم‌های بیشتری روبرو شود.

ایران در روزهای گذشته بارها اعلام کرد که به دلیل جنایات آمریکا و رژیم اسرائیل در حمله به ایران، وضعیت تنگه هرمز به قبل بازنخواهد گشت.

کوپر گفت که اقدام جمعی برای افزایش فشار بر تهران در حال بحث است.

او در اظهاراتی یک‌سویه و غیرواقعی مدعی شد که ایران با محاصره عملی این آبراه مهم، تلاش می‌کند اقتصاد جهانی را گروگان بگیرد.