۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳

تهدید انگلیس به استفاده از حربه نخ نمای تحریم علیه ایران

وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد که در صورت بازنشدن تنگه هرمز، ایران با تحریم مواجه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ایوت کوپر»، وزیر امور خارجه انگلیس شامگاه پنجشنبه به وقت تهران پس از برگزاری گفتگو با نمایندگان بیش از ۴۰ کشور جهان، گفت که در صورت بسته ماندن تنگه هرمز، ایران ممکن است با تحریم‌های بیشتری روبرو شود.

ایران در روزهای گذشته بارها اعلام کرد که به دلیل جنایات آمریکا و رژیم اسرائیل در حمله به ایران، وضعیت تنگه هرمز به قبل بازنخواهد گشت.

کوپر گفت که اقدام جمعی برای افزایش فشار بر تهران در حال بحث است.

او در اظهاراتی یک‌سویه و غیرواقعی مدعی شد که ایران با محاصره عملی این آبراه مهم، تلاش می‌کند اقتصاد جهانی را گروگان بگیرد.

    • IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      ایران جنگ را انداخته مگه؟ ایران میخواد ادامه پیدا کنه؟ مذاکره سرابه چون افسار دست اسرائیله که توافق نمی‌خواد نه آمریکا که ادعای مذاکره می‌‌کنه، جنگ ابدی می‌خواد. اروپا می‌تونه با تحریم اسرائیل که وابستگی شدید به آوانس‌های اقتصادی اروپا داره, خیلی راحت جنگ رو از پریز بکشه و تموم کنه و اسرائیل رو برای راه‌حل دائمی واقعی تحت فشار بذاره.

