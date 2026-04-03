حجت الاسلام فاطمی: اخلاق انتخاباتی رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه شهرکرد، اظهار کرد: موفقیت‌های به‌دست‌آمده در حوزه‌های دفاعی، نشان‌دهنده توانمندی و آمادگی فرزندان ایران اسلامی است که با تکیه بر دانش و ظرفیت داخلی به دست آمده است.

وی بیان داشت: جوانان ایرانی در عرصه‌های مختلف از جمله علمی، پزشکی و دفاعی توانسته‌اند پیشرفت‌های قابل توجهی رقم بزنند و این مسیر باید با حمایت و همدلی ادامه پیدا کند.

امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: نظام اسلامی متعلق به همه مردم است، باید با فراهم کردن زمینه حضور و نقش‌آفرینی همه جوانان در پیشرفت کشور و پرهیز از هرگونه نگاه محدودکننده؛ برای استفاده و بهره برداری از سرمایه انسانی کشور تلاش شود.

فاطمی عنوان کرد: وحدت و همدلی حول ارزش‌های دینی و ملی، عامل اصلی اقتدار کشور است و هرچه این همبستگی تقویت شود، مسیر پیشرفت هموارتر می‌شود.

امام جمعه شهرکرد گفت: تجربه نشان داده اتکا به توان داخلی و پرهیز از وابستگی به قدرت‌های خارجی، بهترین راه تأمین امنیت و پیشرفت کشور است.

وی ادامه اذعان داشت: امروز ملت ایران با تکیه بر ظرفیت‌های خود، جایگاه قابل توجهی در عرصه‌های مختلف به دست آورده و تداوم این مسیر نیازمند همراهی، بصیرت و مشارکت همه آحاد جامعه است.

فاطمی همچنین با اشاره به برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: انتخابات شوراهای شهر و روستا فرصتی مهم برای تقویت مشارکت مردمی است و باید تلاش شود این فرآیند در فضایی آرام، سالم و همراه با رعایت اخلاق برگزار شود.

امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: در رقابت‌های انتخاباتی باید از تخریب، افشاگری‌های نادرست و رفتارهای تنش‌زا پرهیز شود و نامزدها برنامه‌ها و توانمندی‌های خود را به مردم ارائه دهند.

وی در ادامه خواستار رسیدگی جدی به مسائل اقتصادی شد و افزود: برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی، نقش مهمی در امیدآفرینی جامعه دارد و مسوولان باید در این خصوص با جدیت عمل کنند.