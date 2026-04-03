۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

امنیت پایدار ایران ثمره حضور آگاهانه مردم در میدان است

ارومیه- امام جمعه خوی مردم را ستون اصلی خیمه نظام دانست و گفت: آنچه امروز تراز قدرت ما را حتی از سلاح‌های پیشرفته فراتر برده، حضور مشتاقانه مردم در صحنه است.

یه گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حجت قاسم‌خانی در خطبه های نماز جمعه خوی در مصلای امام خمینی (ره) با اشاره به نقش تنگه هرمز و اقتدار موشکی در بازدارندگی نظامی گفت: دشمن تلاش کرد تا با سوق دادن نبرد به سمت جنگ اقتصادی و ایجاد اغتشاش، امنیت ملی ما را خدشه‌دار کند، اما حضور آگاهانه و بصیرت مردم، تمام محاسبات آنها را درهم شکست.

وی با بیان اینکه مردم ستون اصلی خیمه نظام هستند، افزود: آنچه امروز تراز قدرت ما را حتی از سلاح‌های پیشرفته فراتر برده، حضور مشتاقانه مردم در صحنه است؛ این امنیت و آرامش ثمره خون پاک شهیدان و ایستادگی ملتی است که از جنگ محدود نترسید و محاسبات دشمن را در نطفه خفه کرد.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی در ادامه ضمن دعوت از عموم مردم برای پیوستن به پویش بزرگ جانفدا، خاطرنشان کرد: عزیزان در این پویش ثبت نام نمایند تا با حمایت معنوی خود، موجب دلگرمی رزمندگان اسلام و مجاهدان جبهه مقاومت شوند؛ این ثبت‌نام، ثبتِ نام در کارنامه مجاهدان مسیر بصیرت در طول تاریخ است.

امام جمعه خوی با قرائت خطبه ۱۲ نهج‌البلاغه و اشاره به سیره امیرالمؤمنین (ع)، بر پیوند ناگسستنی نسل‌های آینده با آرمان‌های اصیل انقلاب تأکید کرد و گفت: همان‌طور که مولای متقیان فرمودند، کسانی که در آینده به دنیا می‌آیند، اما با ما هم‌عقیده و هم‌آرمان هستند، در شکوه و پیروزی این نبرد شریک خواهند بود؛ لذا ایستادگی امروز ما، میراثی ماندگار برای نسل‌های بعدی ایران اسلامی است.

