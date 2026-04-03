به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده، با اشاره بر لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت برای نوسازی، تعمیر و جایگزینی دستگاه‌ها، افزود: پایداری خدمات درمانی در گروی توجه به زیرساخت‌های فنی و منابع انسانی متخصص است.

وی اظهار داشت: تجهیزات پزشکی سرمایه‌های استراتژیک نظام سلامت هستند و حفظ کارایی این سرمایه‌ها مستلزم نگاه پیشگیرانه، مستندسازی دقیق فرآیندها و سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی است.

علیزاده افزود: سازمان غذا و دارو در راستای سیاست‌های کلان سلامت، برنامه‌هایی برای تسهیل دسترسی مراکز درمانی به خدمات فنی معتبر، توسعه سامانه‌های هوشمند ردیابی تجهیزات و تقویت شبکه آزمایشگاه‌های مرجع در دست اجرا دارد.