۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۱۸

نحوه فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی همدان اعلام شد

همدان-معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان گفت: نحوه فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان همدان بر اساس بخشنامه قبلی و با ترکیب حضور فیزیکی و دورکاری ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کرکه آبادی از ابلاغ نحوه فعالیت بر اساس بخشنامه قبلی(۱۰۷۳۵۳ تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۴) و با ترکیب حضور فیزیکی و دورکاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان تا اطلاع ثانوی با هدف استمرار خدمات‌رسانی به مردم و اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی خبر داد.

وی ادامه داد: در اجرای اطلاعیه شورای امنیت ملی و دستورالعمل ابلاغی مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ سازمان اداری و استخدامی کشور و با موافقت حمید ملانوری شمسی استاندار همدان، نحوه فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان در سال ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی ابلاغ شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان افزود: بر اساس این ابلاغیه، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند با توجه به مفاد دستورالعمل یادشده، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که خدمات اصلی دستگاه بدون هیچ‌گونه وقفه ارائه شود و با حضور ۳۰ تا ۵۰ درصد نیروی انسانی متناسب با تشخیص بالاترین مقام دستگاه در محل کار، مابقی کارکنان نیز با استفاده از آیین‌نامه دورکاری به صورت غیرحضوری فعالیت داشته باشند.

وی بیان کرد: کارکنان بانوان باردار، بانوان دارای فرزند کمتر از ۶سال،بانوان دارای فرزند معلول و کارکنان دارای بیماری‌های خاص و مشکلات قلبی در اولویت بهره‌مندی از دورکاری قرار دارند.

کرکه‌آبادی ادامه داد: دستگاه‌های عملیاتی ارائه‌دهنده خدمات ضروری در حوزه‌هایی نظیر بهداشت و درمان، انرژی، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتش‌نشانی، حوزه‌های امنیتی و انتظامی و همچنین بخش‌های دفاعی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

وی همچنین تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان از جمله سازمان تأمین اجتماعی و بانک‌ها موظفند در ارائه خدمات به مردم تا حصول نتیجه، همکاری و تسهیل لازم را به عمل آورند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان خاطرنشان کرد: حضور کلیه مدیران در سطوح مختلف استانی و شهرستانی در محل خدمت الزامی است.

کد مطلب 6790617

