نماینده مردم کرمانشاه از سردخانه میوه شب عید کرمانشاه بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه ۱۴ فروردینماه ۱۴۰۵ فضلالله رنجبر نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به همراه ایرج صفایی مدیر تعاون روستایی استان، بلینی سرپرست معاونت فنی بازرگانی تعاون روستایی و جمعی از مسئولان مرتبط از سردخانه ذخیره میوه شب عید و نوروز استان بازدید کردند.
در جریان این بازدید، مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه گزارشی از روند تأمین، ذخیرهسازی و توزیع میوه تنظیم بازار ارائه کرد و اظهار داشت: برای تأمین میوه شب عید استان، ۱۲۰ تن پرتقال تامسون از استان مازندران و ۶۰ تن سیب درختی از شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی خریداری و پس از انتقال، در سردخانههای استان ذخیرهسازی شد.
ایرج صفایی افزود: این میوهها با کیفیت مناسب تهیه شده و با هدف تنظیم بازار و تأمین نیاز مردم در ایام پایانی سال در اختیار شبکه توزیع قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار استان، توزیع میوه شب عید از ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۴ از طریق روستابازارها و غرفههای پیشبینی شده آغاز شده و محصولات با قیمت مصوب و حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از نرخ بازار عرضه میشود.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این روند توزیع بدون وقفه در تمامی شهرستانهای استان در حال انجام است و تا پایان اجرای طرح ادامه خواهد داشت تا رضایت شهروندان همچون سالهای گذشته تأمین شود.
در ادامه این بازدید، فضلالله رنجبر نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از تلاش مدیران تعاون روستایی و عوامل تأمین میوه، از کیفیت و کمیت میوههای ذخیره شده ابراز رضایت کرد و بر استمرار اقدامات تنظیم بازار برای حمایت از معیشت مردم تأکید کرد.
