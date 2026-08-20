تأمین کالاهای اساسی در روستابازار کرمانشاه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رستم‌زاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، سعید کریمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، باقرخانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، صفایی مدیر تعاون روستایی استان و جمعی از مدیران استانی عصر پنجشنبه ۲۹ مردادماه از روستابازار شهر کرمانشاه بازدید کردند.

این بازدید با هدف بررسی روند تأمین و عرضه کالاهای اساسی از طریق شبکه تعاون روستایی و در راستای تأکید استاندار کرمانشاه بر تأمین نیازهای ضروری شهروندان انجام شد.

در جریان این بازدید، ظرفیت‌ها و عملکرد روستابازار کرمانشاه به عنوان یکی از مراکز عرضه مستقیم کالاهای اساسی و تنظیم بازاری مورد بررسی قرار گرفت و نحوه ارائه اقلام مورد نیاز مردم با قیمت‌های مناسب و تعاونی ارزیابی شد.

رستم‌زاد در این بازدید با قدردانی از اقدامات شبکه تعاون روستایی استان در زمینه تأمین امنیت غذایی، بر استمرار تأمین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تأکید کرد و خواستار افزایش تنوع اقلام و توسعه شبکه توزیع در سایر نقاط استان شد.

صفایی نیز با اشاره به آغاز توزیع سیب‌زمینی تنظیم بازاری از سه‌شنبه ۲۰ مردادماه، گفت: این محصول در شهر کرمانشاه در روستابازار واقع در بلوار کشاورز، جنب مدیریت تعاون روستایی استان، به صورت ثابت عرضه می‌شود.

وی افزود: علاوه بر روستابازار کرمانشاه، سیب‌زمینی تنظیم بازاری به صورت سیار در محله‌های دولت‌آباد، میدان آزادی، الهیه و ظفر و همچنین در روستابازارهای شهرستان‌های گیلانغرب و روانسر توزیع می‌شود.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با بیان اینکه عرضه این محصول با هدف کنترل نوسانات قیمتی و حمایت از مصرف‌کنندگان انجام می‌شود، اظهار کرد: سیب‌زمینی تنظیم بازاری با قیمت هر کیلوگرم ۶۶ هزار تومان در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

صفایی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند برای تهیه سیب‌زمینی تنظیم بازاری با کیفیت مناسب و قیمت مصوب به مراکز تعیین‌شده مراجعه کنند.

وی در پایان با اشاره به تأثیر عرضه سیب‌زمینی تنظیم بازاری بر کاهش قیمت این محصول در بازار، گفت: طی روزهای اخیر آثار این اقدام در کاهش قیمت سیب‌زمینی مشاهده شده و توزیع این محصول تا زمانی که بازار به آن نیاز داشته باشد، ادامه خواهد داشت.