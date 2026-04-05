جامی:جذب ۹۰ درصد اعتبارات تملک دارایی تخصیصی در گلستان

محمدرضا جامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد اعتباری این مجموعه در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در راستای توسعه بخش کشاورزی، ۴۳۰ میلیارد ریال اعتبار به پروژههای مختلف از جمله توسعه باغات زیتون، کشت زعفران، تکمیل سردخانهها و احداث انبار اختصاص یافته است.
وی افزود: با تلاشهای صورتگرفته، ۹۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی تخصیصی در استان جذب شده است.
جامی با تشریح مهمترین پروژههای اجرا شده، اظهار کرد: تکمیل و احداث سردخانه با ظرفیت دو هزار تن، احداث و توسعه هزار هکتار باغ زیتون و همچنین توسعه کشت زعفران از جمله اقدامات شاخص در این حوزه به شمار میرود.
وی ادامه داد: توسعه زیرساختهای نگهداری محصولات کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت محصولات راهبردی، نقش مهمی در ارتقای بهرهوری، کاهش ضایعات و افزایش درآمد بهرهبرداران خواهد داشت.
مدیر تعاون روستایی گلستان تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان و توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی از اولویتهای اصلی این مجموعه است و در سالهای آینده نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
