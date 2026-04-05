  1. استانها
  2. گلستان
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۴۶

جامی:جذب ۹۰ درصد اعتبارات تملک دارایی تخصیصی در گلستان

گرگان-مدیر تعاون روستایی گلستان از جذب ۹۰ درصد اعتبارات تملک دارایی در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

محمدرضا جامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد اعتباری این مجموعه در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در راستای توسعه بخش کشاورزی، ۴۳۰ میلیارد ریال اعتبار به پروژه‌های مختلف از جمله توسعه باغات زیتون، کشت زعفران، تکمیل سردخانه‌ها و احداث انبار اختصاص یافته است.

وی افزود: با تلاش‌های صورت‌گرفته، ۹۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی تخصیصی در استان جذب شده است.

جامی با تشریح مهم‌ترین پروژه‌های اجرا شده، اظهار کرد: تکمیل و احداث سردخانه با ظرفیت دو هزار تن، احداث و توسعه هزار هکتار باغ زیتون و همچنین توسعه کشت زعفران از جمله اقدامات شاخص در این حوزه به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های نگهداری محصولات کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت محصولات راهبردی، نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری، کاهش ضایعات و افزایش درآمد بهره‌برداران خواهد داشت.

مدیر تعاون روستایی گلستان تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان و توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی از اولویت‌های اصلی این مجموعه است و در سال‌های آینده نیز با جدیت دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6792448

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها