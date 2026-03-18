آغاز توزیع میوه تنظیم بازار شب عید در ۷۰ نقطه کرمانشاه

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تأمین میوه مورد نیاز شهروندان برای ایام پایانی سال، عملیات بارگیری و انتقال میوه از سردخانه‌های محل ذخیره به مراکز عرضه تنظیم بازار در سطح استان آغاز شده است.

وی افزود: با برنامه‌ریزی انجام شده، توزیع میوه تنظیم بازار در ۷۰ نقطه از استان کرمانشاه انجام می‌شود تا دسترسی شهروندان به این اقلام با سهولت بیشتری فراهم شود.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه تصریح کرد: این اقدام با هدف تنظیم بازار میوه شب عید، کنترل قیمت‌ها و تأمین نیاز مصرفی مردم در روزهای پایانی سال در حال اجرا است.

صفایی با اشاره به قیمت عرضه میوه‌های تنظیم بازار گفت: برای حمایت از معیشت مردم و ایجاد تعادل در بازار، میوه‌های تنظیم بازار با حداقل ۱۵ درصد زیر قیمت بازار در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: تلاش شده با تأمین مناسب و توزیع گسترده، نیاز مردم استان در ایام پایانی سال به شکل مطلوب تأمین شود.