۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۳۰

واژگونی پیکان در جاده قمصر ۳ مصدوم داشت

اصفهان - رئیس مرکز اورژانس کاشان از مصدومیت ۳ نفر در حادثه واژگونی پیکان در جاده‌ قمصر خبر داد.

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این حادثه گفت: عصر امروز واژگونی یک خودروی پیکان در جاده قمصر باعث مصدومیت سه نفر شد.

به گفته وی، پس از تماس شاهدان با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، بلافاصله تیم‌های امدادی از پایگاه‌های قمصر و عوارضی به محل اعزام شدند. نیروهای اورژانس پس از ارزیابی صحنه، اقدام به انجام مراقبت‌های اولیه پیشرفته، کنترل علائم حیاتی، پانسمان و تثبیت وضعیت مصدومان کردند.

وی افزود: مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی اولیه برای تکمیل روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس کاشان همچنین تأکید کرد که بررسی دقیق دلیل واژگونی خودرو توسط کارشناسان مربوط همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6790693

