به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه پنجشنبه ۳۰ فروردین‌ماه حوالی ساعت ۲۱:۱۹، تماس اضطراری با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ کرمانشاه مبنی بر غرق‌شدن یک پسر بچه هفت‌ساله در یکی از استخرهای سرپل‌ذهاب ثبت شد و بلافاصله روند اعزام نیروهای امدادی در دستور کار قرار گرفت.

تیم عملیاتی پایگاه یک شهری سرپل‌ذهاب بی‌درنگ به محل حادثه اعزام شد و پس از انجام معاینات اولیه، وضعیت کودک «ایست قلبی - تنفسی» تشخیص داده شد؛ وضعیتی که در آن قلب و تنفس بیمار متوقف شده و هر ثانیه برای بازگشت او حیاتی است.

کارشناسان اورژانس در همان محل حادثه عملیات احیای قلبی - ریوی (CPR) را آغاز کرده و همزمان اقدامات اولیه درمانی و حمایتی را انجام دادند تا ضمن بازگرداندن علائم حیاتی، امکان انتقال ایمن بیمار به مرکز درمانی فراهم شود.

کودک حادثه‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بیمارستان شهدای سرپل‌ذهاب منتقل شد تا ادامه مراقبت‌های تخصصی در «زمان طلایی درمان» زیر نظر تیم پزشکی بیمارستان انجام گیرد و روند احیا و پایش علائم حیاتی بدون وقفه ادامه یابد.

در این مأموریت، سرعت عمل و واکنش به‌موقع کارشناسان پایگاه یک شهری سرپل‌ذهاب، آقایان شایان ترابی‌نیا و ایرج ویسی، نقشی تعیین‌کننده در نجات جان کودک ایفا کرد؛ موفقیتی که نتیجه آموزش‌های مستمر، تشخیص دقیق کارشناس تریاژ و هماهنگی مسئول شیفت با کارشناسان اعزام و راهبری عنوان شده است.

روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ کرمانشاه ضمن قدردانی از تلاش‌های این تیم خدوم، بر ضرورت استمرار دوره‌های آموزشی تخصصی، ارتقای مهارت‌های عملیاتی و بهبود کیفیت خدمات امدادی تأکید کرده و حفظ آمادگی نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی را عامل اصلی موفقیت در چنین مأموریت‌های حساس دانست.