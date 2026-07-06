۲ سانحه رانندگی در آزادراه کاشان-قم ۶ مصدوم داشت

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به دو سانحه رانندگی در محور کاشان-قم اظهار کرد: نخستین حادثه در کیلومتر ۵۰ آزادراه کاشان-قم بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پژو با گاردریل رخ داد که سه نفر در این سانحه مصدوم شدند که مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس پایگاه امیرکبیر، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

وی ابراز کرد: دومین حادثه نیز در کیلومتر ۴۵ آزادراه کاشان-قم بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در داخل پل به وقوع پیوست که در این حادثه نیز سه نفر مصدوم شدندو مصدومان توسط کارشناسان اورژانس پایگاه مشکات با همکاری نیروهای جمعیت هلال‌احمر، پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، به بیمارستان شهید بهشتی کاشان انتقال یافتند.

رئیس اورژانس کاشان همچنین از احیای قلبی یک آقای ۷۳ ساله کاشانی خبر داد و تصریح کرد: این مرد با ایست قلبی-تنفسی مواجه شد که با اقدام به‌موقع و هماهنگ، عملیات احیای قلبی ریوی با موفقیت انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: خانم جوکار پرستار ارتباطات اورژانس ۱۱۵ کاشان، ضمن اعزام فوری آمبولانس با ارائه آموزش تلفنی، راهنمایی‌های لازم برای آغاز عملیات احیای قلبی ریوی (CPR) را به همراهان بیمار ارائه کرد.

فرزندی پور افزود: پس از حضور کارشناسان پایگاه پیروزان ۱۱۵ کاشان، آقایان صاعدی و مجیدی، عملیات احیای پیشرفته ادامه یافت و با تلاش مؤثر این تیم، بیمار با بازگشت علایم حیاتی و جهت ادامه درمان به مرکز درمانی شهید بهشتی کاشان منتقل شد.

وی گفت: این موفقیت، بار دیگر اهمیت آموزش همگانی احیای قلبی ریوی، ارائه آموزش‌های تلفنی توسط مرکز ارتباطات اورژانس و اقدام سریع کارشناسان اورژانس را در نجات جان بیماران نشان داد.