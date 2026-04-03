حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وجود الگوهای ماندگار در انقلاب اسلامی اظهار کرد: در مسیر انقلاب اسلامی، اسوه‌ها و اسطوره‌هایی حضور دارند که هر یک می‌توانند چراغ راه نسل جوان باشند و نشان دهند که رسیدن به قله‌های موفقیت، وابسته به امکانات ظاهری و رفاه مادی نیست.



وی با اشاره به یکی از چهره‌های برجسته و محبوب جبهه مقاومت و نیروهای نظامی ایران افزود: یکی از این الگوها، سردار عزیز سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی است که از منطقه‌ای محروم، مستعد آسیب و آلودگی‌های گوناگون برخاست، اما با حفظ طهارت روح و سلامت مسیر، اجازه نداد این تهدیدها در دوران نوجوانی و جوانی بر او غلبه کند.



استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: همین پاک‌ماندن و استقامت سبب شد که او به درجات والای معنوی و جایگاه‌های بزرگ اجتماعی و نظامی دست یابد، تا آنجا که به مقام امیر لشکر رسید و به تعبیر وی، مالک اشتر امام و رهبر شد و در نهایت نیز سرانجام او با شهادت رقم خورد.



وی با تأکید بر اینکه محرومیت مانع پیشرفت نیست، تصریح کرد: می‌شود در فقر بود، می‌شود پابرهنه بود، اما با اراده، ایمان و سلامت نفس به بلندترین قله‌های موفقیت رسید و از همین رو ناامیدی برای جوانان این سرزمین معنا ندارد و یأس باید از فضای جامعه رخت بربندد.



مومنی با اشاره به شرایط جبهه دشمن گفت: دشمن امروز زمین‌خورده، زبون و شکست‌خورده است و یکی از روشن‌ترین نشانه‌های این شکست، جنگ روانی گسترده‌ای است که به راه انداخته و بیش از هر چیز بر عملیات رسانه‌ای و سخن متکی شده است.



وی اضافه کرد: دشمن در این فضا تلاش می‌کند با القائات خود چنین وانمود کند که توان و امکانات لازم را ندارد یا مردم را در برابر خود قرار دهد، اما این مسیر نیز نشانه ضعف و درماندگی اوست.



استاد حوزه علمیه قم با استناد به وعده‌های الهی بیان کرد: وعده قرآن کریم تخلف‌ناپذیر است و خداوند متعال خود خاموش‌کننده آتش فتنه‌هایی است که بدخواهان برپا می‌کنند؛ این وعده‌ای الهی و قطعی است که در سنت الهی هیچ‌گاه دچار تغییر نمی‌شود.



وی در پایان با دعا برای عاقبت‌به‌خیری مؤمنان خاطرنشان کرد: امید آن داریم که همواره در زمره یاران امام زمان (عج) باشیم و سرانجام زندگی ما نیز با سعادت، عزت و شهادت رقم بخورد.