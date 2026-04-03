۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷

اسطوره‌های انقلاب همانند سپهبد شهید موسوی چراغ راه نسل جوان هستند

قم- استاد حوزه علمیه قم گفت: چهره‌های برجسته‌ای که از دل محرومیت و سختی به قله‌های عزت، فرماندهی و شهادت رسیده‌اند، امروز به عنوان چراغ راهی روشن و پیشرفت را پیش روی نسل جوان قرار داده اند.

حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وجود الگوهای ماندگار در انقلاب اسلامی اظهار کرد: در مسیر انقلاب اسلامی، اسوه‌ها و اسطوره‌هایی حضور دارند که هر یک می‌توانند چراغ راه نسل جوان باشند و نشان دهند که رسیدن به قله‌های موفقیت، وابسته به امکانات ظاهری و رفاه مادی نیست.

وی با اشاره به یکی از چهره‌های برجسته و محبوب جبهه مقاومت و نیروهای نظامی ایران افزود: یکی از این الگوها، سردار عزیز سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی است که از منطقه‌ای محروم، مستعد آسیب و آلودگی‌های گوناگون برخاست، اما با حفظ طهارت روح و سلامت مسیر، اجازه نداد این تهدیدها در دوران نوجوانی و جوانی بر او غلبه کند.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: همین پاک‌ماندن و استقامت سبب شد که او به درجات والای معنوی و جایگاه‌های بزرگ اجتماعی و نظامی دست یابد، تا آنجا که به مقام امیر لشکر رسید و به تعبیر وی، مالک اشتر امام و رهبر شد و در نهایت نیز سرانجام او با شهادت رقم خورد.

وی با تأکید بر اینکه محرومیت مانع پیشرفت نیست، تصریح کرد: می‌شود در فقر بود، می‌شود پابرهنه بود، اما با اراده، ایمان و سلامت نفس به بلندترین قله‌های موفقیت رسید و از همین رو ناامیدی برای جوانان این سرزمین معنا ندارد و یأس باید از فضای جامعه رخت بربندد.

مومنی با اشاره به شرایط جبهه دشمن گفت: دشمن امروز زمین‌خورده، زبون و شکست‌خورده است و یکی از روشن‌ترین نشانه‌های این شکست، جنگ روانی گسترده‌ای است که به راه انداخته و بیش از هر چیز بر عملیات رسانه‌ای و سخن متکی شده است.

وی اضافه کرد: دشمن در این فضا تلاش می‌کند با القائات خود چنین وانمود کند که توان و امکانات لازم را ندارد یا مردم را در برابر خود قرار دهد، اما این مسیر نیز نشانه ضعف و درماندگی اوست.

استاد حوزه علمیه قم با استناد به وعده‌های الهی بیان کرد: وعده قرآن کریم تخلف‌ناپذیر است و خداوند متعال خود خاموش‌کننده آتش فتنه‌هایی است که بدخواهان برپا می‌کنند؛ این وعده‌ای الهی و قطعی است که در سنت الهی هیچ‌گاه دچار تغییر نمی‌شود.

وی در پایان با دعا برای عاقبت‌به‌خیری مؤمنان خاطرنشان کرد: امید آن داریم که همواره در زمره یاران امام زمان (عج) باشیم و سرانجام زندگی ما نیز با سعادت، عزت و شهادت رقم بخورد.

