حمله به انستیتو پاستور هجمه به سلامت تمام مردم دنیاست

عالیه زمانی کیاسری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، در خصوص حمله به انستیتو پاستور به عنوان مرکزی حیاتی برای مقابله با بیماریهای عفونی اظهار داشت: انستیتو پاستور از مؤسسات معتبر بینالمللی با سابقهای بیش از یک قرن است که در کنترل، درمان و پیشگیری از بیماریها، بهویژه بیماریهای واگیر، نقش بسیار مؤثری برای کل دنیا ایفا کرده است.
وی با تأکید بر اینکه انستیتو پاستور مؤسسهای نیست که صرفاً متعلق به ایران باشد، تصریح کرد: اینها مراکزی هستند که متعلق به همه مردم دنیا است و این حمله ددمنشانه و وحشیانه، در واقع یک «جنایت جنگی» و حمله به سلامت تمام مردم جهان محسوب میشود که در این اقدام بهصورت خاص، سلامت مردم ایران را مورد هدف قرار دادهاند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: دشمنان به زعم خود تصور میکنند که با چنین حملاتی میتوانند پایگاههای علمی، تحقیقاتی و پژوهشهای آیندهنگرانه ما را از بین ببرند، در حالی که پیشرفتهترین تکنولوژیها تنها در دستان انسانهای دانشمند، بااخلاق و حرفهای معنا پیدا میکند و ایران اسلامی از این لحاظ غنی است؛ چرا که دارای متخصصانی است که هم غیرت و شرف دارند و هم از دانش، مهارت و اخلاق حرفهای برخوردارند.
زمانی کیاسری با بیان اینکه تمامی این آسیبها جبران خواهد شد، خاطرنشان کرد: همه این مراکز را از نو، باشکوهتر و قویتر خواهیم ساخت، اما نفس این اتفاق مشابه حملاتی است که به مراکز آموزشی و دانشگاههای ما صورت میگیرد و نشاندهنده این است که دشمن آمریکایی-صهیونیستی از «ایرانی» هراس دارد.
وی در پایان تأکید کرد: هر جا یک ایرانی در هر نقطهای از جهان یا در هر نقطهای از سرزمین ایران اسلامی حضور داشته باشد، حضورش نه فقط برای ایران که برای کل دنیا مؤثر و ثمربخش است و این مؤسسه نیز دقیقاً دارای چنین جایگاه ارزشمندی برای بشریت بوده است.
نظر شما