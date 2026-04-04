  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸

سرلشکر عبداللهی: درهای جهنم به روی دشمن باز خواهد شد

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا گفت: در صورت تعرض دشمن آمریکایی - صهیونی همه‌ زیرساخت‌هایشان را بدون محدودیت آماج حملات ویرانگر و مستمر قرار خواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل هشدار سرلشکر خلبان علی عبداللهی به این شرح است:

«رئیس جمهور متجاوز و جنگ طلب آمریکا پس از تحمل شکست‌های متوالی در اقدامی عاجزانه، عصبی، خارج از تعادل و احمقانه اقدام به تهدید زیر ساخت‌های کشور و سرمایه‌های ملی ما نموده است.

ما نیروهای مسلح برای دفاع از حقوق ملت و صیانت از سرمایه‌های ملی لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد و هر متجاوزی را سر جایش می‌نشانیم.

در صورت تعرض دشمن آمریکایی صهیونیستی همه‌ی زیرساخت‌هایی را که ارتش تروریست آمریکا از آن‌ها استفاده می‌کند و همچنین زیر ساخت‌های رژیم صهیونیستی را بدون محدودیت آماج حملات ویرانگر و مستمر قرار خواهیم داد.

از ابتدای جنگ تحمیلی هر آنچه گفته‌ایم اقدام کرده‌ایم، معنی ساده‌ی این پیام این است: درهای جهنم به روی شما باز خواهد شد.»

    • حسام هاشمی IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      خدا پشت وپناه تمام حافظان ایران زمین و دلاور مردان راه مقاومت ،وعده حق همیشه شدنیست و خانه ظالم ویران خواهد شد به اذن خدا و همه دلیران ایران زمین ...
      • تلافی IR ۰۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
    • علیرضا IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      واقعا کثیفترو منفورترازنتانیاهو وترامپ وجودنداره حیفه اسم حیوان که روی این دوموجودشیطانی بذاریم.قتل این دوموجودپلیدواجب کفاییه واین دو بایدبدست رزمندگان دلیرایران اسلامی سرنگون بشن ان شاالله🤲
    • IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      سلام و درود بر شما رزمندگان اسلام ناب . دعا گوی شما هستیم . با توکل و اطمینان به خداوند بزرگ دشمنان ضد بشری و جنایتکار آمریکایی صهیونیستی را به جهنم بفرستید . پیروزی خیلی نزدیک است انشالله
    • IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      انشالله که اینطور باشه

