نوشته خواندنی یک مستندساز برای شهید تنگسیری

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین نوروزی فیلمساز مستند یادداشتی در وصف شهید تنگسیری نوشته و یاد و خاطره او را گرامی داشته است. در این یادداشت می خوانیم:

"یا عزیز

دل، دریا و ساحل.. تا خاک

برای همه ی شهیدان این آب و خاک و شهید ...

شهید دریادار.... تنگسیری

پهلوان، تو دلیری ،

تو ..........دلبری

و همین دلبری از مردمانت است

که عزیزت کرده

مردم تا دلیران دلبر دارند هستند پای شجاعت و ایستادگی،

اصلا راز این ایستادگی کنار رزمندگان و بزرگانشان همین دلبری آنهاست

و این محبتی است از هر دو سو و تفضل.

دل پاک خانه خداست و اهل خدا هم خانه اند.

گفت معشوقی به عاشق کی فتی

تو به غربت دیده ای بس شهر ها

پس کدامین شهر زآنها خوش تر است؟

گفت آن شهری که در وی دلبرست.

پهلوان شهید دریایی

آری تو دریاداری

دریا این مردمند..

...تو دریاداری..

تو... دریا ...

داری...

تو مردمداری،

تو... مردم....

داری

که شهر به شهر پیکرت

بر امواج دستانشان

می‌رود تا ساحل تا خاک.

ز خاک من اگر گندم بر آید

وزان گر نان پزی مستی فزآید

خمیر و نانبا دیوانه گردد

تنورش بیت مستانه سُرآید