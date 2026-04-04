  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۴۶

۱۹ عملیات مقاومت عراق علیه مواضع دشمن طی ۲۴ ساعت

مقاومت اسلامی عراق از اجرای ۱۹ عملیات علیه مواضع دشمن طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد، طی ۲۴ ساعت گذشته دست کم ۱۹ عملیات علیه مواضع دشمن در این کشور و منطقه انجام شده است.

بر اساس این گزارش، عملیات های مقاومت اسلامی عراق با استفاده از ده ها پهپاد و موشک صورت گرفته است.

پیشتر نیز حزب الله لبنان اعلام کرد که مواضع نظامیان صهیونیست در نزدیکی مثلث کحیل در مارون الرأس را طی یک حمله موشکی هدف قرار داده است.

حزب الله همچنین تاکید کرد که نیروهای مقاومت لبنان یک تانک مرکاوای دیگر را در منطقه حولا به آتش کشیدند.

این حزب از اجرای ۴۸ عملیات علیه رژیم صهیونیستی طی ساعات گذشته نیز خبر داد.

کد مطلب 6790897

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها