۱۹ عملیات مقاومت عراق علیه مواضع دشمن طی ۲۴ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد، طی ۲۴ ساعت گذشته دست کم ۱۹ عملیات علیه مواضع دشمن در این کشور و منطقه انجام شده است.

بر اساس این گزارش، عملیات های مقاومت اسلامی عراق با استفاده از ده ها پهپاد و موشک صورت گرفته است.

پیشتر نیز حزب الله لبنان اعلام کرد که مواضع نظامیان صهیونیست در نزدیکی مثلث کحیل در مارون الرأس را طی یک حمله موشکی هدف قرار داده است.

حزب الله همچنین تاکید کرد که نیروهای مقاومت لبنان یک تانک مرکاوای دیگر را در منطقه حولا به آتش کشیدند.

این حزب از اجرای ۴۸ عملیات علیه رژیم صهیونیستی طی ساعات گذشته نیز خبر داد.