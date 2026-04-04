  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۰

پس‌لرزه‌های جنگ با ایران؛ صدها میلیون دلار از دست تل‌آویو می‌رود

پس‌لرزه‌های جنگ با ایران؛ صدها میلیون دلار از دست تل‌آویو می‌رود

در پی جنگ کنونی در منطقه و عدم توانایی رژیم صهیونیستی برای پوشش نیازهای نظامی، رومانی موضوع لغو قرارداد تسلیحاتی خود را با تل آویو بررسی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های عبری زبان گزارش دادند، کشور رومانی موضوع لغو قرارداد خرید پهپادها از رژیم صهیونیستی را بررسی می کند.

بر اساس این گزارش، ارزش قرارداد تسلیحاتی مذکور صدها میلیون دلار است.

شرکت البیت سیستمز یکی از تأمین‌کنندگان اصلی ارتش رژیم صهیونیستی است که بخش قابل توجهی از تجهیزات زمینی و پهپادهای آن را تولید می‌کند. یکی از مقرهای این شرکت نیز در حملات موشکی ایران هدف قرار گرفته بود.

در این گزارش آمده است، لغو احتمالی این قرارداد در بحبوحه فشارهای امنیتی و نظامی منطقه‌ای و جنگ کنونی صورت می‌گیرد، زیرا درگیری‌های مستمر رژیم صهیونیستی ظرفیت تولید نظامی و ذخایر تسلیحاتی را تحت فشار قرار داده و بر اجرای به موقع قراردادهای بین‌المللی تأثیر گذاشته است.

کد مطلب 6790963

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها