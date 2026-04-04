به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های عبری زبان گزارش دادند، کشور رومانی موضوع لغو قرارداد خرید پهپادها از رژیم صهیونیستی را بررسی می کند.
بر اساس این گزارش، ارزش قرارداد تسلیحاتی مذکور صدها میلیون دلار است.
شرکت البیت سیستمز یکی از تأمینکنندگان اصلی ارتش رژیم صهیونیستی است که بخش قابل توجهی از تجهیزات زمینی و پهپادهای آن را تولید میکند. یکی از مقرهای این شرکت نیز در حملات موشکی ایران هدف قرار گرفته بود.
در این گزارش آمده است، لغو احتمالی این قرارداد در بحبوحه فشارهای امنیتی و نظامی منطقهای و جنگ کنونی صورت میگیرد، زیرا درگیریهای مستمر رژیم صهیونیستی ظرفیت تولید نظامی و ذخایر تسلیحاتی را تحت فشار قرار داده و بر اجرای به موقع قراردادهای بینالمللی تأثیر گذاشته است.
