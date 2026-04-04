۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۰۲

حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان و نیروهای امدادی لبنان

وزارت بهداشت لبنان از هدف قرار گرفتن یک بیمارستان و نیروهای امدادی در جنوب این کشور توسط رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در جریان تجاوزات هوایی رژیم صهیونیستی علیه منطقه الحوش واقع در جنوب لبنان دست کم ۱۱ تن از جمله سه تن از نیروهای امدادی زخمی شدند.

همچنین گزارش شده که مجموع زخمی های حملات صورت گرفته علیه مناطق معرکه و الحوش در جنوب لبنان به ۲۱ تن می رسد.

وزارت بهداشت لبنان تصریح کرد، بیمارستان واقع در منطقه الحوش در اثر این حملات آسیب دیده است.

پیشتر نیز تصاویر هدف قرار گرفتن خودروهای اورژانس لبنان توسط رژیم صهیونیستی، منتشر شده بود.

