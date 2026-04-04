حملات جدید حزب الله به اشغالگران؛ اذعان تل آویو به توان موشکی حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی تجمع خودروها و نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک مسکاف عام با حمله موشکی هدف قرار داد.

همچنین مقاومت اسلامی اعلام کرد پایگاه جبل نیریا وابسته به پایگاه مراقبتی و مدیریت عملیات میرون را در شمال سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داد.

رزمندگان مقاومت اسلامی شهرک المطله را با شلیک موشکی هدف قرار دادند. مقاومت اسلامی برای دومین‌بار شهرک کریات شمونه را با رگبار موشکی هدف قرار داد.

خبرنگار المیادین در جنوب از شلیک چند موشک به‌سوی شهرک‌ها و به صدا درآمدن آژیر خطر در مسکاف عام خبر داد.

همچنین خبرنگار المیادین در جنوب به شلیک موشکی از لبنان و به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک‌های اصبع الجلیل اشاره کرد.

شبکه ۱۳ اعلام کرد: حزب‌الله حدود ۱۰ هزار موشک در اختیار دارد و می‌تواند هفته‌ها روزانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ موشک شلیک کند. طلاعات اطلاعاتی درباره هیچ پرونده‌ای کامل نیست؛ در لبنان اهدافی را می‌شناسیم و اهدافی را نمی‌شناسیم.

این رسانه اسرائیلی اعلام کرد: روزانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ موشک از لبنان به‌سوی شمال اسرائیل، تا منطقه حیفا و گاهی دورتر در جنوب تا یوکنعام شلیک می‌شود.