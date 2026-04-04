تأمین مواد دارویی از چین و هند 

فرامرز اختراعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه در دوران جنگ، حمل و ترخیص مواد مورد نیاز برای تولید دارو در کشور؛ سریع‌تر و حتی آسان تر نیز شده است.

وی با اشاره به حمل مواد واسط و پایه برای تولید مواد اولیه دارویی از کشورهای چین و هند، افزود: این انتقال از طریق دریافت و از تمامی بنادر کشور انجام می‌شود.

اختراعی با اعلام این موضوع که ۷۰ درصد مواد اولیه دارویی در داخل کشور تولید می‌شود، تاکید کرد: ما برای تولید دارو، وابستگی زیادی به مواد اولیه خارجی نداریم.

وی ادامه داد: با توجه به گستردگی صنعت داروسازی کشور، این امکان فراهم شده که تولیدات ما به شکل ۶ هزار فرم دارویی انجام می‌شود که یک امتیاز برای صنعت محسوب می‌شود.