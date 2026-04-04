  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۰

کاهش ذخایر سدهای تهران؛ موجودی سد لار به ۱۳ میلیون مترمکعب رسید

آخرین گزارش وضعیت سدهای تهران نشان می‌دهد حجم ذخیره سد لار به ۱۳ و سد امیرکبیر به ۲۹ میلیون مترمکعب رسیده و درصد پرشدگی برخی سدها همچنان پایین است.

به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین گزارش از وضعیت مخازن سدهای استان تهران تا ۸ فروردین ۱۴۰۵ نشان می‌دهد میزان ذخیره آب در برخی سدهای مهم استان همچنان در سطح پایینی قرار دارد.

بر اساس این گزارش، سد امیرکبیر با ۲۹ میلیون مترمکعب آب در مخزن خود، ۱۶ درصد پرشدگی را ثبت کرده و میزان ورودی آب به این سد نسبت به سال قبل ۴۵ درصد کاهش داشته است.

سد لار نیز با ۱۳ میلیون مترمکعب موجودی، تنها یک درصد پرشدگی دارد و میزان ورودی آب به این سد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد کاهش یافته است.

همچنین سد طالقان با ۸۵ میلیون مترمکعب ذخیره آب، حدود ۲۰ درصد پرشدگی را نشان می‌دهد و ورودی آب به این سد نسبت به سال گذشته ۶۱ درصد کمتر شده است.

در سدهای لتیان و ماملو نیز مجموعاً ۴۷ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده و میزان پرشدگی آن‌ها حدود ۱۴ درصد اعلام شده است. ورودی آب به این سدها نیز نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که کاهش بارندگی‌ها و افت ورودی آب، سطح ذخایر سدهای تهران را تحت تأثیر قرار داده است.

کد مطلب 6790975
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      11 2
      پاسخ
      آب را چه کار می کنید مگه پارسال اصلا بارندگی نداشتیم امسال با این همه بارندگی کاهش پیدا کرد؟؟
      IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
        1 0
        پارسال بارندگی داشتیم؟! معلومه در ایران نیستی!!!

