کاهش ذخایر سدهای تهران؛ موجودی سد لار به ۱۳ میلیون مترمکعب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین گزارش از وضعیت مخازن سدهای استان تهران تا ۸ فروردین ۱۴۰۵ نشان می‌دهد میزان ذخیره آب در برخی سدهای مهم استان همچنان در سطح پایینی قرار دارد.

بر اساس این گزارش، سد امیرکبیر با ۲۹ میلیون مترمکعب آب در مخزن خود، ۱۶ درصد پرشدگی را ثبت کرده و میزان ورودی آب به این سد نسبت به سال قبل ۴۵ درصد کاهش داشته است.

سد لار نیز با ۱۳ میلیون مترمکعب موجودی، تنها یک درصد پرشدگی دارد و میزان ورودی آب به این سد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد کاهش یافته است.

همچنین سد طالقان با ۸۵ میلیون مترمکعب ذخیره آب، حدود ۲۰ درصد پرشدگی را نشان می‌دهد و ورودی آب به این سد نسبت به سال گذشته ۶۱ درصد کمتر شده است.

در سدهای لتیان و ماملو نیز مجموعاً ۴۷ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده و میزان پرشدگی آن‌ها حدود ۱۴ درصد اعلام شده است. ورودی آب به این سدها نیز نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که کاهش بارندگی‌ها و افت ورودی آب، سطح ذخایر سدهای تهران را تحت تأثیر قرار داده است.