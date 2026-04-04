به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ‌منظور از انسان های دیجیتالی کاراکترهای هوش مصنوعی مجازی و مشابه واقعی است که افراد می توانند به طور رودرو با آنها تعامل کنند. انسان های دیجیتال نشان دهنده گامی جدید در حوزه تعامل انسان و رایانه است.

سازمان فضای سایبری چین پیشنهاد کرده روی تمام محتوایی که توسط انسان مجازی تولید کرده، برچسب های برجسته «انسان های دیجیتال» نصب شوند. علاوه بر آن قوانین مذکور اجازه نمی دهد انسان های دیجیتال روابط مجازی بسیار نزدیک با کاربران زیر ۱۸ سال ایجاد کنند.

در پیش نویس قوانین استفاده از اطلاعات خصوصی افراد دیگر برای ایجاد انسان های دیجیتال بدون رضایت اشخاص یا استفاده از انسان های مجازی برای دور زدن سیستم های احراز هویت ممنوع شده است. چنین اقدامی نشان دهنده تلاش های دولت پکن حفظ کنترل پیشرفت های هوش مصنوعی است. همچنین انسان های دیجیتال از انتشار محتوایی که امنیت ملی را به خطر می اندازد نیز منع شده اند.

به شرکت های تهیه کننده سرویس نیز توصیه شده تا از محتوای جنسی، ترسناک، خشن یا محتوایی که تبعیض را براساس قومیت یا منطقه ترویج می دهد، اجتناب کنند. به این تهیه کنندگان توصیه شده اقدامات لازم برای دخالت و فراهم کردن کمک های حرفه در زمانی که تمایل به خودکشی یا آزار به خود در کاربران مشاهده می شود، فراهم کنند.