رقیب هندی چت جی پی تی از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، شرکت هندیساروام ای آی مجموعه مدل های جدید خود را در اجلاس هوش مصنوعی هندوستان که در دهلی برگزار شده بود، معرفی کرد. هند از این رویداد استفاده کرد تا خود را به عنوان یک رقیب برای چین و آمریکا در این صنعت معرفی کند. اجلاس مذکور شامل مجموعه ای از سیستم های هوش مصنوعی آموزش دیده داخل این شرکت در صنایع مختلف از جمله آموزش، فناوری صوتی، خدمات درمانی و نظارت بود.

اما مهمترین رویداد آن رونمایی از مدل زبانی بزرگ جدید توسط ساروام بود. آنها سیستم های بهبود یافته گفتاری و بصری و همچنین یک دستیار هوش مصنوعی بودند که به طور مستقیم روی یک موبایل قدیمی بدون نیاز به اینترنت فعال می شدند.

سیستم مذکور بخشی از پلتفرمی است که شرکت آن را ساروام اج می نامد و برای فعالیت مستقیم روی موبایل ها و لپ تاپ ها به جای اتکا به دیتاسنترهای دورافتاده طراحی کرده است. ساروام مدعی است این فناوری به شناسایی گفتار، قابلیت های ترجمه و تبدیل متن به گفتار حتی در مناطقی با ارتباط اینترنت ضعیف یا نبود آن متکی است. نبود اینترنت یک عامل مهم در هندوستان و دیگر مناطق در حال توسعه به شمار می رود زیرا اینترنت موبایل ثبات ندارد.

ساروام در این رویداد نشان داد دستیار هوشمند روی موبایل قدیمی با استفاده از یک تماس تلفنی فعال می شود و به کاربران امکان می دهد به زبان هندی و بدون اینترنت تعامل کنند. این شرکت اعلام کرده مشغول همکاری با HMD شرکت مادر نوکیا و تراشه سازی کوالکام است تا عملکرد دستاورد مذکور را روی پردازنده های فعلی موبایل بهینه کند.

ساروام در یک پست وبلاگی تمرکز بر گوشی‌های ساده را به عنوان بازنگری در نحوه ارائه و پرداخت هزینه هوش مصنوعی مطرح کرد. در این پست آمده است: هوشمندی باید در همه جا کار کند. نه از سرورهای دوردست احضار شود، نه پشت اتصال محصور شود، نه توسط پرس‌وجو اندازه‌گیری شود.

این شرکت می‌گوید اجرای هوش مصنوعی به صورت محلی هزینه‌های ابری مکرر را حذف کرده و حریم خصوصی را بهبود می‌بخشد. در بخش دیگری از پست وبلاگی آمده است: هیچ هزینه‌ای برای هر پرس‌وجو، هیچ قیمت‌گذاری مبتنی بر استفاده و هیچ نگرانی در مورد مقیاس‌بندی با رشد پایگاه کاربر شما وجود ندارد. هزینه استنتاج از قبل پرداخت شده است. در دستگاه تعبیه شده است.