تاثیر جنگ ایران بر تخصیص بودجه به فناوری اطلاعات منطقه آسیا-اقیانوسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رجیستر، فردریک گیرون، نائب رییس و مدیر ارشد تحقیقات این شرکت تحلیلی هفته گذشته پیش بینی کرد تخصیص بودجه به فناوری در این منطقه در سال ۲۰۲۶ میلادی ۹.۳ درصد رشد کرده که انگیزش آن نرم افزار، خدمات، تجهیزات ارتباطی و برون سپاری فناوری بوده است.

این تحلیلگر همچنین پیش بینی کرد فروش سخت افزار دلیل اصلی رشد خواهد بود و این بخش به دلیل ساخت دیتاسنترهای بهینه سازی شده برای هوش مصنوعی حدود ۱۳.۷ درصد بیشتر خواهد شد.

اما گیرون بیم آن دارد که نوسانات نرخ تبادل به خریداران منطقه آسیا-اقیانوسیه آسیب برساند. او در این باره می گوید: تورم مربوط به بخش نرم افزار در استرالیا حدود چهار برابر شاخص قیمت مصرف کننده عمومی است.

وی قبل از آن اشاره کرد تعرفه ها و کمبود قطعات سبب می شود قیمت سخت افزارها رشد کند.

گیرون در ادامه افزود: شاخص رشد ۹.۳ درصدی این افزایش قیمت ها را در بر می گیرد که نشان می دهد رشد حجم واقعی فناوری های خریداری شده کندتر از چیزی است که تیتر اخبار نشان می دهد.

گیرون همچنین هشدار داد جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران احتمالا میزان تخصیص بودجه در این بخش را کندتر کند زیرا ۷۵ درصد از نفتی که از تنگه هرمزعبور می کند به چین، هند، ژاپن و کره جنوبی می رود.

اگر این اختلال فراتر از سه ماهه دوم ۲۰۲۶ ادامه یابد، کاهش تولید ناخالص داخلی در بازارهای واردکننده انرژی آسیا-اقیانوسیه، بودجه های تخصیص یافته برای فناوری اطلاعات را به خصوص در ژاپن، کره جنوبی، تایلند و بخش هایی از جنوب آسیا محدود خواهد کرد.

شرکت تحلیلیIDC نیز پیش بینی کرد بودجه تخصیصی پیش بینی شده برای رایانه های شخصی در این منطقه کاهش خواهد یافت.

هفته گذشته IDC متوجه شد محموله های رایانه شخصی سراسر آسیا در سال گذشته ۱۱.۶ درصد رشد کرد و به ۱۰۶.۶ میلیون دستگاه رسید.

این شرکت پیش بینی می کند میزان محموله ها در سال جاری به دلیل کمبود قطعات ۱۳.۷ درصد کمتر می شود.

مدیر ارشد بخش تحقیقات IDC در حوزه دستگاه ها می گوید شرکت های حافظه سازی، تولید محصولات مخصوص دیتا سنترها را در اولویت قرار خواهند داد. همین امر زنجیره ذخایر رایانه شخصی را مختل می کند و فروشندگان برای تامین قطعات حافظه مورد نیاز برای ساخت سیستم های جدید با چالش روبرو می شوند.