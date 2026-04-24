به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به این ترتیب شرکت های فناوری مسئولیت احراز سن کاربران را برعهده خواهند داشت.

پس از آنکه استرالیا برای نخستین بار در جهان شبکه های اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۶ سال در دسامبر ۲۰۲۵ میلادی مسدود کرد، چند کشور اروپایی نیز در پی کنترل استفاده کودکان از این پلتفرم ها هستند.

نخست وزیر این کشور در بیانیه ای اعلام کرد: ما این قانون جدید را اعلام می کنیم چون می خواهیم فرزندانمان دوران کودکی را تجربه کنند که در آن کودک هستند. بازی کردن، دوست یافتن و زندگی روزمره نباید تحت سلطه الگوریتم ها و مدت زمان استفاده از نمایشگرها باشد. این اقدامی مهم برای حفاظت از زندگی دیجیتال کودکان است.

دولت نروژ اعلام نکرده چه اپلیکیشن هایی هدف این قانون قرار می گیرند. ممنوعیتی که استرالیا وضع کرد اپ های شرکت متا مانند واتس اپ و فیس بوک را در برمی گرفت. علاوه بر آن پلتفرم های تیک تاک، اسنپ چت، یوتیوب، ایکس نیز مشمول آن می شوند.

نروژ لایحه خود را تا پایان ۲۰۲۶ میلادی به پارلمان کشور ارائه می کند.