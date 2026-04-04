ترامپ خواستار کاهش بودجه آژانس امنیت سایبری و زیرساخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رجیستر، اگر کنگره آمریکا پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را برای کاهش ۷۰۷ میلیارد دلاری بودجه آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت (CISA) در سال مالی ۲۰۲۷ میلادی تایید کند، هزینه بمیهای تخصیص یافته برای این آژانس بار دیگر کاهش می یابد.

آژانس دفاع سایبری آمریکا در حال حاضر هم میلیون ها دلار از بودجه و همچنین حدود یک سوم نیروی انسانی خود یعنی نزدیک به هزار کارمند را طی نخستین سال فعالیت در دومین دور ریاست جمهوری ترامپ از دست داده است.

اما طبق بودجه پیشنهادی رئیس جمهور طرح بودجه تمرکز CISA را دوباره به ماموریت اصلی آن باز می گرداند.

ترامپ درلایحه بودجه سال مالی ۲۰۲۶ میلادی خواستار کاهش ۴۹۱ میلیون دلاری بودجه این سازمان شده بود هرچند کنگره در نهایت کاهش ۱۳۵ میلیون دلاری را تصویب کرد.

براساس پیشنهاد ترامپ CISA بیشتر روی سانسور ونه حفاظت از سیستم های حیاتی ملی متمرکز است و به دلیل مدیریت ضعیف و ناکارآمدی این سیستم ها را در معرض ریسک قرار داده است.

ترامپ در سال ۲۰۲۶ نیز در لایحه بودجه از همین لحن برای برنامه CISA استفاده کرده بود. وزارت امنیت میهن آمریکا بر سازمان مذکور نظارت می کند.

کریستی نوئم وزیر سابق امنیت میهن و دونالد ترامپ به طور مرتب از تلاش های آژانس مذکور برای مقابله با اخبار جعلی به خصوص در زمینه امنیت انتخابات انتقاد می کردند.