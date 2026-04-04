کمک ۵ میلیارد تومانی حامیان خارج از کشور به ایتام کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید منصور بیننده صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: حامیان خارج از کشور در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵ میلیارد تومان به صورت نقدی به ایتام و محسنین استان کمک کرده‌اند.

وی افزود: در همین مدت، ۳۴ حامی جدید به جمع خیرین این نهاد پیوسته و کفالت ایتام را بر عهده گرفته‌اند و همچنین ۱۲۳ کودک جدید تحت حمایت مادی و معنوی قرار گرفته‌اند.

بیننده با اشاره به وضعیت فعلی حامیان خارج از کشور تصریح کرد: در حال حاضر ۲۱۳ حامی خارج از کشور، حمایت از یک‌هزار و ۶۹۷ نفر از ایتام و محسنین استان کردستان را بر عهده دارند و به صورت مستمر از آنان پشتیبانی می‌کنند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کردستان در پایان خاطرنشان کرد: خیرین و نیکوکاران داخل و خارج از کشور می‌توانند از طریق سامانه اکرام ایتام به نشانی ekram.emdad.ir و یا ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۸۷ در این اقدام خداپسندانه مشارکت کنند.