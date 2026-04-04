تیراندازی پلیس و مرزبانی فراجا به هلیکوپترهای بلک هاوک آمریکایی 

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس اعلام کرد: پس از سقوط هواپیمای F۱۵ آمریکا در خاک ایران؛ هلیکوپترهای بلک هاوک آمریکا برای نجات جان خلبان و خدمه در دو استان کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر در ارتفاع پایین مشاهده که بلافاصله پس از رؤیت ، عوامل گشت انتظامیِ نزدیک در صحنه ( پلیس کهکگیلویه و بویراحمد ) و در ادامه نیز توسط یگان تکاوری پلیسِ استان بوشهر (انتظامی لردگان ) به طرف آنان تیراندازی و از انجام عملیات آنان جلوگیری نمودند و همچنین در حین خروج از مرز توسط مرزبانان فراجا با تجهیزات نیمه سنگین و سبک مورد اصابت قرار گرفتند.

برابر مستندات و مشاهدات میدانی هلیکوپتر ها و خدمه پرواز در تیررس پلیس دچار سانحه و جراحت شدید شده‌اند.