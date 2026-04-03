جاده چالوس یکطرفه شد

سرهنگ هادی عقادی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد خودروها در محورهای شمالی کشور، تمهیدات ویژهای برای کنترل و کاهش بار ترافیکی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: بر این اساس، مسیر جنوب به شمال محور کندوان از محدوده پلزنگوله مسدود شده و تردد خودروها از این نقطه به سمت استانهای البرز و تهران بهصورت یکطرفه انجام میشود.
رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به وضعیت محور هراز نیز تصریح کرد: در این محور نیز محدودیتهای مشابهی اعمال شده تا از ایجاد گرههای ترافیکی سنگین جلوگیری شود.
وی ادامه داد: این محدودیتها تا ساعت ۲۴ امشب ادامه خواهد داشت و پس از آن، در صورت عادی شدن شرایط ترافیکی، مسیرها به حالت دوطرفه بازمیگردد.
رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و پیش از حرکت، از آخرین وضعیت جادهها اطلاع حاصل کنند.
وی تأکید کرد: نیروهای پلیس راه در تمامی محورهای مواصلاتی استان حضور فعال دارند و برای تأمین ایمنی و تسهیل در تردد مسافران تلاش میکنند.
